Путин с лидерами Японии и Монголии посетит турнир по дзюдо во Владивостоке

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Президенты России Владимир Путин, глава Монголии Халтмаагийн Баттулга и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетят в четверг, 7 сентября молодежный турнир по дзюдо, российский лидер также примет участие в церемонии передачи университету капсулы с посланием, где будет построен корпус боевых искусств. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Также затем присутствующие главы государств и правительств примут участие в церемонии передачи университету капсулы с посланием. Здесь будет создан, построен корпус боевых искусств", — сказал Песков.

"Вечером также президент и премьер-министр Абэ и президент Баттулга вместе посетят молодежный турнир по дзюдо… На этом завершится завтрашний рабочий день", — добавил пресс-секретарь.