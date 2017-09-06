Донской рассказал, почему глава Росгидромета покинул пост

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Глава федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Фролов покинул свой пост в связи с достижением 65 лет, заявил РИА Новости глава Минприроды России Сергей Донской.

"Бывший глава ведомства Александр Фролов покинул пост в связи с достижением 65 лет", — сказал Донской.

Министр также отметил, что ранее представил кандидатуру нового руководителя службы Максима Яковенко в правительство.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду освободил от занимаемой должности Александра Фролова и назначил Максима Яковенко новым руководителем Росгидромета, ранее он занимал должность замглавы ведомства.

В конце августа ведомство подверглось критике со стороны официального представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного, который, согласно данным СМИ, призвал главу Минприроды Сергея Донского провести "работу над ошибками" Росгидромета, в частности, повысить точность прогноза опасных природных явлений. По словам Куренного, неточный прогноз ФГБУ "Центральное УГМС" стал одной из причин катастрофических последствий непогоды 29 мая в Москве и Московской области.

Днем 29 мая по московскому региону прошел ураган, пострадали около 200 человек. Число погибших от разгула стихии в Москве достигло 12 человек, в Подмосковье от урагана погибли 6 человек. По данным МЧС, в Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей.

В свою очередь Росгидромет опроверг информацию, что служба сделала неточный прогноз, который привел к катастрофическим последствиям в Москве и отметил, что считает недопустимым опубликование сведений, основанных на непроверенных данных