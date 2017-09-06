Долг за вред природе в Арктическом регионе превысил четыре миллиарда рублей

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Долг за вред природе в Архангельской, Мурманской областях и в Ненецком автономном округе (НАО), входящих в Арктический регион, на данный момент превысил 4 миллиарда рублей из-за неполного взыскания платежей Росприроднадзором с "вредителей", сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ в ответ на запрос РИА Новости.

"Вопреки статье 16 Закона № 7-ФЗ, статье 160.1 Бюджетного кодекса РФ подразделениями Росприроднадзора по Архангельской, Мурманской областям, Ненецкому автономному округу не в полном объеме принимались меры к взысканию платежей за негативное воздействие на окружающую среду, что повлекло образование задолженности в сумме, превышающей 4 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

ГП вместе с прокуратурами субъектов обнаружила задолженность в ходе проверки исполнения законов об охране окружающей среды в Арктической зоне, назначенной по решению оперативного совещания в мае прошлого года.

Прокурорские проверки среди прочего показали, что территориальные подразделения Росприроднадзора не всегда обеспечивают учет объектов, загрязняющих арктическую природу. Местные органы госвласти, хозяйствующие субъекты зачастую не обеспечивают соблюдение правил сбора, размещения, накопления, утилизации и обезвреживания отходов. Проверка также показала, что Росрыболовство не контролирует итоги процесса возмещения ущерба хозяйствующими субъектами, нанесшими вред среде обитания водных организмов.

По разным фактам нарушений в этой сфере ГП внесла представления Росприроднадзору и Росрыболовству, направила информацию в Минприроды России и Росгидромет, а доклад об итогах проверки представила президенту РФ.

Как в свою очередь сообщил РИА Новости официальный представитель ГП Александр Куренной, прокурорский надзор в этой сфере является приоритетным, и соответствующее поручение дано прокурорам субъектов, входящим в Арктическую зону.

"На местах будет организован мониторинг и обеспечена незамедлительная проверка поступающих сообщений о выбросах вредных веществ в водные объекты, атмосферный воздух, почвы и других нарушениях природоохранного законодательства", — сказал Куренной.

Правонарушителей обяжут восстанавливать популяцию рыб и проводить рекультивацию почвы в случае выявления незаконных свалок отходов, загрязнения рек, прудов, водно-болотных территорий, морей.