Вузы должны помогать в борьбе с эпидемиями, заявила глава Роспотребнадзора

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова на ВЭФ 2017. 6 сентября 2017

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова на ВЭФ 2017. 6 сентября 2017

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Участие образовательных учреждений играет важную роль в борьбе с распространением эпидемий, в частности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Важная тема — тема участия образовательных учреждений в системе противодействия (эпидемиям)… Формирование общих для всех навыков и практик, чтобы были общие методы и подходы, — тут есть о чем говорить", — сказала Попова на Восточном экономическом форуме в ходе сессии "Пандемическая готовность как условие устойчивого экономического роста в АТР".

Она также отметила, что в четверг Роспотребнадзор и Дальневосточный федеральный университет подпишут соглашение об открытии совместной площадки по данному направлению.