Москва встала в девятибалльных пробках из-за дождя

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Многокилометровые пробки скопились на дорогах Москвы в вечерний час пик во вторник, загруженность дорог оценивается в 9 баллов, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Так, снижение скорости потока автотранспорта зафиксировано на внешней стороне МКАД на северо-западе, юго-востоке и юго-западе и на внутренней — на западе и юго-востоке. На ТТК движение затруднено в обоих направлениях на севере, юго-востоке, юго-западе и западе магистрали.

При этом по данным информационного центра транспортного комплекса Москвы, Садовое кольцо загружено на севере и юго-западе в обоих направлениях, по внутренней стороне — на юго-востоке. "Зафиксированы низкие скорости в область на Варшавском шоссе от Нахимовского до Балаклавского проспекта", — говорится в сообщении центра, опубликованном в Twitter.

Кроме этого, движение в центр осложнено на Ленинградском шоссе от Выборской улицы, на Бесединском и Можайском шоссе.