Правительство внесло в Госдуму законопроекты о запрете "сухого алкоголя"

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты о запрете производства и оборота так называемого "сухого алкоголя" (порошкообразной спиртосодержащей продукции) и ответственности за его нарушение, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Первый законопроект дополняет закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя понятием "порошкообразная спиртосодержащая продукция" и вводит запрет на ее производство и/или оборот. Под такой продукцией будет пониматься пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде, содержащей в своем составе этиловый спирт.

Второй законопроект вводит штрафы за правонарушения в этой области в размере от 5 до 20 тысяч рублей для граждан, от 20 до 50 тысяч рублей — для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч рублей — для юридических лиц. При этом допускается конфискация предмета подобного правонарушения.

Как ранее поясняло правительство, одним из основных рисков продажи "сухого алкоголя" является то, что дозировка и способ его употребления могут быть изменены потребителем вне зависимости от рекомендаций изготовителя. Таким образом, порошкообразная спиртосодержащая продукция потенциально опасна для здоровья.