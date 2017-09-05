Глава Пролетарского района уволился после крупного пожара в Ростове-на-Дону

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в Ростове-на-Дону. 22 августа 2017

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в Ростове-на-Дону. 22 августа 2017

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Глава Пролетарского района Ростова-на-Дону, где 21 августа начался крупный пожар площадью 10 тысяч квадратных метров, Юрий Поляков уволился по собственному желанию, говорится в сообщении администрации города.

"Сегодня глава администрации города Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев принял заявление об увольнении по собственному желанию от главы Пролетарского района Ростова-на-Дону Юрия Полякова", — говорится в сообщении

Должность главы Пролетарского района Поляков занимал с мая 2012 года.

Сильный пожар возник днем 21 августа в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов обнаружено тело мужчины. Пожар охватил объекты Кировского и Пролетарского районов. Формально пожар начался у домов, которые находятся на территории Пролетарского района.

По факту пожара возбуждены два уголовных дела: по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества, а также о ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами, которые были обязаны обеспечивать пожарную безопасность. Конкретных фигурантов уголовных дел пока нет.

ГУМЧС по региону сообщило, что основной версией причины крупного пожара в Ростове-на-Дону считается "занесение постороннего источника зажигания". Отмечалось, что комиссия обследовала 107 адресов, в том числе 10 многоквартирных домов с 89 квартирами, непригодными для проживания признаны 76 объектов, в том числе 53 квартиры. Кроме того, девять собственников приняли решение о восстановлении домов, 15 пострадавших объектов требуют дополнительной экспертизы, у девяти объектов отсутствует собственник, восемь объектов являются самозастроем.