Минобрнауки утвердило состав общественного совета при ведомстве

Вход в здание министерства образования и науки России. Архивное фото

Вход в здание министерства образования и науки России. Архивное фото

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Минобрнауки утвердило состав Общественного совета, в него, в частности, вошли президент РАО Людмила Вербицкая, вице-президент РАН Александр Асеев, заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург, сообщает министерство в своем телеграмм-канале.

"Утвержден состав Общественного совета при Минобрнауки России… По итогам конкурсного отбора в состав Общественного совета … вошли 20 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые за всю историю формирования совещательно-консультативного органа общественного контроля при министерстве в конкурсном отборе приняло участие беспрецедентное количество кандидатов — более 200 человек. Процедуру конкурсного отбора обеспечивали Общественная палата РФ и Экспертный совет при правительстве РФ. Кандидатуры в члены совета выдвигались общественными объединениями и некоммерческими организациями.

По итогам конкурсного отбора в состав совета, в частности, вошли вице-президент Российской академии наук Александр Асеев, президент Российской академии образования Людмила Вербицкая, декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко, заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург, а также ряд представителей учительской, научной и студенческой общественности.

Как сообщает ведомство, срок полномочий членов утвержденного Общественного совета составит два года с момента первого заседания вновь сформированного состава совета.

Общественный совет при Минобрнауки формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан Российской Федерации с учетом представительства профессиональных объединений и иных социальных групп, осуществляющих свою деятельность в сфере полномочий Минобрнауки.