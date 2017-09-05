Глава Минобрнауки выступила против переноса начала учебного года

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева считает, что перенос начала учебного года нецелесообразен из-за российского климата.

"В принципе школа может. Но у нас страна не самая южная. Большим количеством солнца мы похвастаться не можем. Очень хорошо, что школьник заканчивает обучение 30 мая и может наслаждаться целым летом", — сказала Васильева на встрече с молодыми учеными на полях ВЭФ-2017.

"Это традиция", — отметила министр.

Ранее депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается разрешить муниципалитетам переносить начало учебного года с 1 сентября на 1 октября. В Минобрнауке заявили, что ведомство не станет переносить День знаний на 1 октября, так как эта идея ранее уже не нашла поддержки ни у родителей, ни у педагогов. В министерстве также отметили, что формирование календарного плана относится к полномочиям школы.