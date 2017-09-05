Более 60 эскалаторов отремонтировали в московском метро с начала года

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. 61 эскалатор на 38 станциях Московского метрополитена отремонтировали с января по сентябрь. До конца года работы планируется провести еще в 18 вестибюлях, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Капитальный ремонт был проведен на станциях "Охотный Ряд", "Тургеневская", "Речной вокзал", "Марксистская", "Дмитровская", "Полежаевская", "Крылатское", "Воробьевы горы" и других. Работы включали в себя разборку лестничного полотна, снятие ступеней и тяговых цепей, проверку уровня наклона эскалатора и исправность тормозной системы.