Евгений Папунаишвили: переживаю за всех участников "Ты супер! Танцы"

Sputnik, Алексей Стефанов

Хореограф Евгений Папунаишвили рассказал о своей большой грузинской семье, о том, как и почему променял футбол на танцы, и о том, как вошел в жюри конкурса "Ты супер! Танцы".

Папунаишвили начал танцевать в детстве и много трудился, чтобы стать известным, но настоящая слава пришла к нему после того, как он начал участвовать в проекте "Танцы со звездами". В разные годы Евгений выступал с Наташей Королевой, Ириной Салтыковой, Юлией Савичевой, Ксенией Собчак, Альбиной Джанабаевой, Аленой Водонаевой, Татьяной Булановой, Глафирой Тархановой, Глюк'oZой, актрисой Светланой Ивановой.



Сегодня Папунаишвили не нуждается в представлении — он один из самых известных хореографов и преподавателей в России, в совершенстве владеет практически всеми танцевальными направлениями. Когда ему предложили войти в состав жюри Международного конкурса "Ты супер! Танцы" для детей, оставшихся без попечения родителей, он сразу согласился.



"Конкурс "Ты супер! Танцы" — это абсолютно искренний проект, в котором у детей с неблагополучной судьбой есть возможность проявить себя, сделать это с помощью того, что они очень любят, — с помощью танца. Для них это будет один из самых эмоциональных моментов в жизни, и очень хочется, чтобы он был только со знаком плюс — позитива, радости, тепла и добра", — сказал он корреспонденту Sputnik сразу после того, как подтвердил свое участие в новом совместном проекте НТВ и Международного информационного агентства и радио Sputnik. Тогда же мы договорились встретиться отдельно, чтобы поговорить не только о конкурсе.

О любви к Грузии…

— Евгений, фамилия у вас грузинская, но родились вы в Москве и о своих корнях практически не рассказываете. Вы считаете себя грузином? © Sputnik Семь отличий конкурса "Ты супер!" от "Ты супер! Танцы"

— Конечно! Мой папа грузин, он родился в Батуми, в Аджарии. У меня там очень много родственников — двоюродных, троюродных братьев и сестер, там живут мои тети и дяди. Это совершенно потрясающее место. Причем родственники есть не только в Батуми, но и в разных районах и селениях Грузии. Я этим очень горжусь — это важная составляющая моей личности, это мои корни и моя кровь. Я очень люблю всех своих грузинских родственников.

— Часто бываете в Грузии?

— С детства и до 1990-го года мы летали туда каждое лето — проводили время с родителями на море. Но, к сожалению, потом был очень большой перерыв. А в последний раз я был в Грузии четыре года назад. Батуми — стал просто потрясающим городом, изменился до неузнаваемости в лучшую сторону. Вообще я хочу сказать, что Батуми — потрясающий город, Грузия — потрясающая страна и живут там потрясающие люди.

© Sputnik / Денис Асланов Перейти в фотобанк Вид на Батуми © Sputnik / Денис Асланов Перейти в фотобанк Вид на Батуми

— Перерыв снова получается большим — не планируете полететь туда снова? © Sputnik Sputnik подарил детям из шоу "Ты супер! Танцы" мастер-класс от "Тодес"

— Я планирую поездку в Грузию постоянно — вопрос во времени и возможностях. Не хочется лететь туда на несколько часов, хотя и это прекрасно. Хочется спокойно приехать, насладиться общением с родственниками. Моя жена — итальянка и там ни разу не была, но при этом она очень любит грузинскую кухню и грузинскую культуру, поэтому в моих ближайших планах свозить ее в Грузию, показать все. Думаю, ей там очень понравится.

— Как раз хотел поздравить вас с недавней женитьбой и спросить про ваши отношения с Салимой. Говорят, что итальянцы и грузины очень похожи по темпераменту. Вы это ощущаете?

— Да, темперамент и вправду очень схож — у нас такая настоящая грузино-итальянская семья: всегда очень много эмоций, и при этом много всего вкусного из итальянской и грузинской кухни. Вообще я считаю, что самая вкусная кухня — грузинская, а итальянская пошла именно от нее — очень много похожих блюд. Но моя жена не согласна с этим (смеется).

— А есть какое-то любимое грузинское блюдо?

— Шашлыки. Очень их люблю — я мясоед. Конечно, люблю также хачапури, аджабсандал, сациви…. Но прежде всего, мясо и особенно — шашлыки.

— Грузинский язык знаете?

— К огромному сожалению, нет, но считаю, что это один из самых красивых языков мира. И очень люблю слушать грузинскую музыку и песни.

…и любви к танцам

— Ваши родители инженеры, как получилось, что вас отдали на танцы? © Sputnik Александр Олешко о "Ты супер! Танцы": удивительная, нужная и светлая идея

— Рядом с нашим домом находился Дом культуры "Салют". Меня отдали туда в подготовительный класс, а там был кружок хореографии. Вот я и стал заниматься у станочка, старался, и мне это очень нравилось. Но когда я пришел туда на следующий год, все повторилось — набрали новую группу, и занятия начались с нуля. Развития я не почувствовал, и мне стало неинтересно. Но оказалось, что буквально в соседнем зале есть студия спортивно-бальных танцев, и я перешел туда. Хотя, честно говоря, в детстве я стеснялся того, что занимаюсь танцами и никому об этом не рассказывал, поскольку это было не так популярно. Обычно всем говорил, что занимаюсь только футболом.

— Кстати, не боялись получить на футболе травму и в итоге лишиться сразу всего?

— Как-то везло мне, хотя бегал по полю как угорелый. Футбол мне тоже очень нравился, я даже мечтал стать лучшим футболистом в мире, следил за всеми чемпионатами. К тому же о футболе можно было говорить часами, делиться успехами и провалами. А про танцы я молчал и просто тренировался. Но в какой-то момент нужно было сделать выбор, потому что стало тяжело совмещать танцы и футбол. И я выбрал танцы, потому что объективно понимал, что футболист из меня не очень хороший получается.

— И к тому же благодаря танцам стали зарабатывать деньги еще школьником. © Фото : PR НТВ Победительница "Ты супер!" поддержала друга в проекте "Ты супер! Танцы"

— Да, я начал учить других где-то лет в 12-13, а в 14 уже набрал свою первую группу из первоклашек в школе и стал официально преподавать. Через год-два вел уже индивидуальные занятия. Танцы достаточно дорогой вид спорта, и я как-то хотел оградить своих родителей от расходов, потому что у них не было особых возможностей. Мне хотелось поскорее начать самому зарабатывать, чтобы оплачивать свои занятия, выступления, поездки на чемпионаты. И я оградил родителей от этого — все делал за свой счет.

— И тем не менее, после окончания школы поступили в МАДИ (Московский автомобильно-дорожный институт).

— В МАДИ я поступил потому, что это практически семейный институт. Моя бабушка участвовала в его строительстве, мама и два моих старших брата окончила этот институт. Мне кажется, когда я только родился, было понятно, куда я буду поступать. Но при этом я поступил сам. Был очень большой конкурс, поскольку я пошел на достаточно престижный факультет управления. Соответственно для меня это было важным этапом в жизни — поступить, не расстроить родителей.

— Если бы вы не стали танцором, с чем бы связали свою жизнь?

— Это была бы работа с людьми — я очень люблю общаться. Не думаю, чтобы я мог сидеть в кабинете и подписывать какие-то документы. У меня был разный опыт общения людьми — пробовал работать официантом, не думал, кстати, что это так тяжело, еще работал в магазине одежды.

— Вы занесены в Книгу рекордов Гиннесса, поскольку смогли провести в России самый массовый урок танцев. © Sputnik Проект "Ты супер! Танцы" на НТВ объявил состав жюри

— Да, на том уроке было порядка двух тысяч человек и для меня это было незабываемое событие в жизни, потому что этих людей никто специально не собирал, не привозил на автобусах. Они сами изъявили желание поучаствовать в уроке и сами приехали. Конечно, эмоционально было очень тяжело, потому что все держалось на невероятной энергии, но очень круто и интересно.

— Не планируете побить этот свой рекорд и поставить мировой?

— Почему бы и нет?! Мировой рекорд — порядка 10 тысяч человек. Думаю, все возможно.

Конкурс "Ты супер! Танцы": переживаем за всех, но победит один

— Стать членом жюри международного конкурса "Ты супер! Танцы" вы согласились с легкостью, но вот выносить решения — говорить одному ребенку "да", а другому "нет", наверняка тяжело.

— Эмоционально очень тяжело и сложно. Это такой невероятный опыт в жизни. Очень хочется всех поддержать, пожелать всем удачи, помочь, подсказать, направить. Но, к сожалению, приходится кому-то говорить "нет". Сердце в этот момент просто разрывается. Это очень тяжело.

— Какими качествами должен обладать ребенок, чтобы он прошел дальше — в следующий этап: трудолюбием, талантом, способностью стать знаменитым танцором? © Sputnik Мурашки по коже: Анна Неделько рассказала о подготовке к "Ты супер! Танцы"

— Всеми этими качествами вместе взятыми, конечно. Нет ни одного рецепта, ни одного слова, ни одной фразы, которая точно поможет и подскажет — что надо делать и как. Это всегда совокупность качеств, определенных моментов, и если какого-то одного из названных вами качеств нет, то это, к сожалению, может повлиять на результат. Но это необычный конкурс, мы априори желаем всем удачи, очень сильно за всех переживаем и, к счастью или к сожалению, в этом конкурсе все равно победит только один человек.