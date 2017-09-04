МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Москвичи и гости столицы смогут приобрести русскоязычный вариант книги "Интервью с Владимиром Путиным" Оливера Стоуна начиная с пятого сентября, сообщает пресс-служба "Московского Дома книги".
"Завтра, 5 сентября, стартуют продажи русскоязычной версии книги Оливера Стоуна "Интервью с Владимиром Путиным", издание поступило в книжные магазины", – рассказала руководитель сети книжных магазинов Надежда Михайлова, чьи слова приводит пресс-служба.
По словам Михайловой, книги, связанные с президентом РФ, всегда вызывают большой читательский интерес, поэтому русскоязычное издание этого произведение вероятнее всего будет востребовано.