МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Москвичи и гости столицы смогут приобрести русскоязычный вариант книги "Интервью с Владимиром Путиным" Оливера Стоуна начиная с пятого сентября, сообщает пресс-служба "Московского Дома книги".

В середине июня на телеканале Showtime начался показ масштабного проекта американского кинорежиссера Оливера Стоуна — четырехсерийный фильм, основанный на серии интервью с президентом России, которые были записаны с июля 2015 года по февраль 2017 года. Российские зрители также имели возможность посмотреть фильм — в эфире Первого канала под названием "Путин" он выходил с 19 по 22 июня. Теперь всем желающим будет доступна печатная версия интервью.

"Завтра, 5 сентября, стартуют продажи русскоязычной версии книги Оливера Стоуна "Интервью с Владимиром Путиным", издание поступило в книжные магазины", – рассказала руководитель сети книжных магазинов Надежда Михайлова, чьи слова приводит пресс-служба.

По словам Михайловой, книги, связанные с президентом РФ, всегда вызывают большой читательский интерес, поэтому русскоязычное издание этого произведение вероятнее всего будет востребовано.