Кабмин выделит субсидии регионам на укрепление единства нации

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Вице-премьер России Александр Хлопонин поручил ведомствам внести изменения в госпрограмму по национальной политике: в 2018 году регионам на конкурсной основе будут предоставляться субсидии на местные программы по укреплению единства нации. Поручение опубликовано в понедельник на сайте кабмина.

"ФАДН (Федеральному агентству по делам национальностей), Минфину, Минэкономразвития, Минюсту обеспечить внесение в государственную программу "Реализация государственной национальной политики" изменений, предусматривающих предоставление на конкурсной основе начиная с 2018 года субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в рамках указанной государственной программы исходя из оценки эффективности реализации региональных программ по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России и с учётом региональных особенностей", — говорится в сообщении.

Изменения необходимо внести до 5 октября.

Ведомствам также необходимо будет до 1 ноября утвердить методические рекомендации по "формированию в местном сообществе позитивных межнациональных и этноконфессиональных отношений, а также по выявлению и предупреждению межнациональных конфликтов".

Помимо этого, ведомства должны будут до 1 февраля доработать законопроекты об отнесении граждан к коренным малочисленным народам.

"ФАДН, Минкультуры, Минобрнауки, Минкомсвязи, Минспорту, Росмолодёжи совместно с заинтересованными органами исполнительной власти субъектов рассмотреть вопрос о мерах государственной поддержки реализации проектов "Аудиовизуальная энциклопедия этнокультур России", "Всероссийская просветительская акция "Большой этнографический диктант"", "Школа межэтнической журналистики", "Маяки дружбы. Башни Кавказа", "Самоварфест – фестиваль русского гостеприимства", — так звучит еще одно поручение Хлопонина.

Это поручение необходимо выполнить до 5 октября.