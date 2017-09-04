Кадыров заявил, что его слова о событиях в Мьянме неверно интерпретировали

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров разъяснил свое заявление по событиям в Мьянме, отметив, что оно было неверно интерпретировано; по его словам, он просто считает своим долгом выступить против несправедливости.

Ранее заявления Кадырова по событиям в Мьянме были интерпретированы рядом СМИ как его готовность оспорить позицию Москвы, если он сочтет ее неправильной.

"Я благодарю президента Владимира Путина, который осудил насилие против мусульман и призвал власти Мьянмы взять ситуацию под контроль", — написал глава Чечни в Telegram.

— "(…) А те, кто интерпретирует мои слова и насмехается над убийством невинных людей, находятся в глубокой моральной яме… Я считаю своим долгом защитить тех, кто нуждается в помощи. Выступить против несправедливости", — заявил он.

Ранее президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси выразили озабоченность происходящим в Мьянме, осудили насилие и призвали власти страны взять ситуацию под контроль.

Вооруженные силы Мьянмы проводят массированную операцию по очистке штата Ракхайн от исламских боевиков, которых мьянманские СМИ называют "бенгальскими террористами". Первая атака на полицейские и пограничные посты исламских боевиков в штате Ракхайн произошла в октябре прошлого года. Ответом на нее стала операция сил безопасности. Второе синхронизированное нападение на десятки полицейских и армейских постов, а также на расположения воинских частей произошло 25 августа. Ответом на это нападение стала операция вооруженных сил. По данным государственных СМИ Мьянмы, за прошедшие 10 дней в Ракхайне погибли 400 человек, из них 30 — военнослужащие и полицейские, остальные 370 — исламские боевики из народности рохинджа.

Рохинджа, потомки бенгальцев, переселенных в Ракхайн британской колониальной администрацией в XIX — начале XX веков, составляют большинство населения штата Ракхайн, однако гражданство Мьянмы среди них имеют немногие. Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман-рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, существует многие десятки лет. Эскалация этого конфликта началась с переходом власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам и началом демократических реформ.