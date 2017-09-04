"Архаичная форма". Вещание Euronews на телеканале "Культура" прекращено

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Утреннее вещание Euronews на телеканале "Культура" прекращено с понедельника, так как подобная форма распространения европейского канала на территории России устарела. Об этом рассказал РИА Новости глава дирекции международных отношений ВГТРК, представитель ВГТРК в Наблюдательном совете Euronews Петр Федоров.

"С сегодняшнего дня вещания Euronews в утренних часах телеканала "Культура" больше не будет", — заявил Федоров. По его словам, руководство европейского телеканала оповестили об этом решении еще несколько месяцев назад.

"Так что это никакой не шок для Euronews, это никакое не потрясение", — добавил представитель ВГТРК.

Архаичная форма

Федоров отметил, что руководство ВГТРК принимало решение о вещании Euronews в составе "Культуры" для популяризации этого канала, чтобы больше людей узнали о его существовании".

По его словам, эту миссию европейский канал выполнил давным-давно. "Но вещание Euronews в утренних часах канала "Культура" оставалось до некоторой степени по инерции. Это, конечно же, очень архаичная форма существования", — отметил Федоров. Он назвал такой вид вещания "временным явлением" и добавил, что в какой-то степени развитие Euronews на российской площадке было оправданно, однако "с тех пор очень многое в нашей жизни изменилось".

Федоров напомнил, что во времена, когда принималось решение о запуске европейского телеканала, "не было таких гаджетов, которыми мы сегодня пользуемся". По его словам, сейчас Euronews можно смотреть на телефоне, на планшете, у канала есть сайт. Кроме того, Euronews есть в пакетах спутниковых и кабельных операторов.

Привилегированное положение

Представитель ВГТРК также отметил, что Euronews и без канала "Культура" находится в России в привилегированном положении. Он пояснил, что ВГТРК как холдинг-партнер сделал все, чтобы упростить доступ к Euronews, но к настоящему моменту вещание одного канала в рамках другого стало рудиментарным явлением.

"Потому что люди, которые подписываются на кабельных и спутниковых операторов, становились по утрам перед забавной картиной — был канал Евроновости и канал "Культура", на которых шла по утрам одна и та же программа", — добавил он. По мнению Федорова, это расточительство по отношению к эфирному времени.

Вернуть рейтинг

По словам преставителя ВГТРК, главред "Культуры" Сергей Шумаков уже давно просил отдать ему канал в полное распоряжение, так как по утрам рейтинг сбивался, и восстанавливать его можно было только с 10 утра. Таким образом, утренняя аудитория для собственных программ канала "Культура" терялась.

"И вот сейчас, я думаю, у творцов телеканала "Культура" праздник", — сказал Федоров.

Представитель ВГТРК также подчеркнул, что "не произошло ничего, что бы меняло отношение ВГТРК к Euronews", соглашения между холдингами остаются в силе — как лицензионное, так и коммерческое. Кроме того, Россия — одна из немногих стран, которая продолжает вносить лицензионный платеж, чего не делают другие государства-члены ЕС.

Прекращение вещания на Украине

"Мы вместе со Швейцарией — единственные страны, не входящие в Евросоюз, которые продолжают вносить лицензионную плату. Это многое говорит о нашей поддержке Euronews в максимально возможных объемах", — заключил Федоров.

В конце мая канал Euronews прекратил вещание на украинском языке. Об этом украинская служба канала сообщила в социальных сетях.

"После почти шести лет работы в воскресенье 21 мая Euronews прекратит вещание на украинском. Спасибо, что смотрели и читали нас", — говорится в сообщении телеканала в Facebook.

В декабре 2016 года несколько языковых редакций Euronews устроили забастовку в связи с планами руководства телеканала отказаться от вещания на украинском языке из-за отсутствия финансовой выгоды. Сообщалось также, что забастовку инициировала украинская редакция.

NBC прибрела 25%

В феврале стало известно, что компания NBC купила долю в капитале Euronews. Об этом сообщило агентство Блумберг. Приобретение 25% акций европейского канала обошлось американской телекомпании в 30 миллионов долларов.

Сообщалось, что эта сделка позволит NBC расширить свою аудиторию до 277 миллионов домовладений в странах Европы, Африки и Ближнего Востока.

После допэмиссии акций Euronews и приобретения 25% его акций NBC доля ВГТРК в европейском телеканале сократилась с 7,17% до 2,29.

"Сделка уже началась, собственно, она уже завершена сегодня, 1 июня. Наш пакет снизился до 2,29%. Как и у всех остальных общественных вещателей, которые до прихода Савириса обладали всеми акциями Euronews", — сообщил Федоров. По его словам, у Euronews была очень тяжелая экономическая ситуация, которая сложилась из-за того, что лицензионные платежи в бюджет канала вносили всего лишь две страны.

Он добавил, что из русскоязычной команды ушли трое опытных журналистов, и не осталось "опытных имен".

Федоров не исключил, что другие общественные вещатели, которые являются акционерами Euronews, захотят продать свои пакеты.

Euronews начал вещание 1 января 1993 года и на момент создания был единственным новостным каналом, ведущим трансляцию одновременно на нескольких языках: английском, испанском, немецком, французском и итальянском. В 1999 году канал начал вещание на португальском языке, а в сентябре 2001 года — на русском. Позднее появились арабская, турецкая и украинская версии, а также версия на языке фарси.