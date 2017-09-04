США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

"Архаичная форма". Вещание Euronews на телеканале "Культура" прекращено

19:1504.09.2017
(обновлено: 19:51 04.09.2017)
07974
CC BY 2.0 / Jeanne Menjoulet / Immeuble EuronewsШтаб-квартира телеканала Euronews во Франции. Архивное фотоШтаб-квартира телеканала Euronews во Франции. Архивное фото
CC BY 2.0 / Jeanne Menjoulet / Immeuble Euronews

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Утреннее вещание Euronews на телеканале "Культура" прекращено с понедельника, так как подобная форма распространения европейского канала на территории России устарела. Об этом рассказал РИА Новости глава дирекции международных отношений ВГТРК, представитель ВГТРК в Наблюдательном совете Euronews Петр Федоров.

Штаб-квартира телеканала Euronews во Франции. Архивное фото
© AFP 2017 / Philippe Desmazes
ВГТРК беспокоится за объективность Euronews после продажи акций NBC
"С сегодняшнего дня вещания Euronews в утренних часах телеканала "Культура" больше не будет", — заявил Федоров. По его словам, руководство европейского телеканала оповестили об этом решении еще несколько месяцев назад.

"Так что это никакой не шок для Euronews, это никакое не потрясение", — добавил представитель ВГТРК.

Архаичная форма

Федоров отметил, что руководство ВГТРК принимало решение о вещании Euronews в составе "Культуры" для популяризации этого канала, чтобы больше людей узнали о его существовании".

По его словам, эту миссию европейский канал выполнил давным-давно. "Но вещание Euronews в утренних часах канала "Культура" оставалось до некоторой степени по инерции. Это, конечно же, очень архаичная форма существования", — отметил Федоров. Он назвал такой вид вещания "временным явлением" и добавил, что в какой-то степени развитие Euronews на российской площадке было оправданно, однако "с тех пор очень многое в нашей жизни изменилось".

Федоров напомнил, что во времена, когда принималось решение о запуске европейского телеканала, "не было таких гаджетов, которыми мы сегодня пользуемся". По его словам, сейчас Euronews можно смотреть на телефоне, на планшете, у канала есть сайт. Кроме того, Euronews есть в пакетах спутниковых и кабельных операторов.

Привилегированное положение

Штаб-квартира телеканала Euronews во Франции
© AP Photo / Laurent Cipriani
"Злые" французы не позволили украинцам стать русскими
Представитель ВГТРК также отметил, что Euronews и без канала "Культура" находится в России в привилегированном положении. Он пояснил, что ВГТРК как холдинг-партнер сделал все, чтобы упростить доступ к Euronews, но к настоящему моменту вещание одного канала в рамках другого стало рудиментарным явлением.

"Потому что люди, которые подписываются на кабельных и спутниковых операторов, становились по утрам перед забавной картиной — был канал Евроновости и канал "Культура", на которых шла по утрам одна и та же программа", — добавил он. По мнению Федорова, это  расточительство по отношению к эфирному времени.

Вернуть рейтинг

По словам преставителя ВГТРК, главред "Культуры" Сергей Шумаков уже давно просил отдать ему канал в полное распоряжение, так как по утрам рейтинг сбивался, и восстанавливать его можно было только с 10 утра. Таким образом, утренняя аудитория для собственных программ канала "Культура" терялась.

"И вот сейчас, я думаю, у творцов телеканала "Культура" праздник", — сказал Федоров.

Представитель ВГТРК также подчеркнул, что "не произошло ничего, что бы меняло отношение ВГТРК к Euronews", соглашения между холдингами остаются в силе — как лицензионное, так и коммерческое. Кроме того, Россия — одна из немногих стран, которая продолжает вносить лицензионный платеж, чего не делают другие государства-члены ЕС.

Штаб-квартира телеканала Euronews во Франции
© AFP 2017 / Philippe Desmazes
Украинская служба Euronews прекращает вещание
"Мы вместе со Швейцарией — единственные страны, не входящие в Евросоюз, которые продолжают вносить лицензионную плату. Это многое говорит о нашей поддержке Euronews в максимально возможных объемах", — заключил Федоров.

Прекращение вещания на Украине

В конце мая канал Euronews прекратил вещание на украинском языке. Об этом украинская служба канала сообщила в социальных сетях.

"После почти шести лет работы в воскресенье 21 мая Euronews прекратит вещание на украинском. Спасибо, что смотрели и читали нас", — говорится в сообщении телеканала в Facebook.

В декабре 2016 года несколько языковых редакций Euronews устроили забастовку в связи с планами руководства телеканала отказаться от вещания на украинском языке из-за отсутствия финансовой выгоды. Сообщалось также, что забастовку инициировала украинская редакция.

NBC прибрела 25%

В феврале стало известно, что компания NBC купила долю в капитале Euronews. Об этом сообщило агентство Блумберг. Приобретение 25% акций европейского канала обошлось американской телекомпании в 30 миллионов долларов.

Сообщалось, что эта сделка позволит NBC расширить свою аудиторию до 277 миллионов домовладений в странах Европы, Африки и Ближнего Востока.

После допэмиссии акций Euronews и приобретения 25% его акций NBC доля ВГТРК в европейском телеканале сократилась с 7,17% до 2,29.

"Сделка уже началась, собственно, она уже завершена сегодня, 1 июня. Наш пакет снизился до 2,29%. Как и у всех остальных общественных вещателей, которые до прихода Савириса обладали всеми акциями Euronews", — сообщил Федоров. По его словам, у Euronews была очень тяжелая экономическая ситуация, которая сложилась из-за того, что лицензионные платежи в бюджет канала вносили всего лишь две страны.

Он добавил, что из русскоязычной команды ушли трое опытных журналистов, и не осталось "опытных имен".

Федоров не исключил, что другие общественные вещатели, которые являются акционерами Euronews, захотят продать свои пакеты.

Euronews начал вещание 1 января 1993 года и на момент создания был единственным новостным каналом, ведущим трансляцию одновременно на нескольких языках: английском, испанском, немецком, французском и итальянском. В 1999 году канал начал вещание на португальском языке, а в сентябре 2001 года — на русском. Позднее появились арабская, турецкая и украинская версии, а также версия на языке фарси.

Комментировать
Общество
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена