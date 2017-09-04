Почти 500 росгвардейцев обеспечили безопасность на митинге в Грозном

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Почти 500 сотрудников Росгвардии обеспечили безопасность на митинге в поддержку мусульман-рохинджа в Грозном, за время акции нарушений не допущено, сообщает департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии.

Ранее официальный представитель пресс-службы МВД по Чечне сообщил РИА Новости, что более одного миллиона человек собрались в центре Грозного на митинг в поддержку мусульман-рохинджа.

"Сегодня 476 сотрудников и военнослужащих Росгвардии приняли участие в охране общественного порядка в Грозном. Накануне вечером правоохранители взяли под усиленный контроль все въезды в столицу республики", — сообщили в ведомстве.

Как отметили в департаменте, перед началом митинга сотрудники Росгвардии проверяли граждан на наличие запрещенных предметов.

"За время проведения акции нарушения общественного порядка не допущено. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии совместно с МВД выполнили все поставленные задачи по обеспечению безопасности и общественного порядка", — добавили в ведомстве.

Вооруженные силы Мьянмы проводят массированную операцию по очистке штата Ракхайн от исламских боевиков, которых мьянманские СМИ называют "бенгальскими террористами". Первая атака на полицейские и пограничные посты исламских боевиков в штате Ракхайн произошла в октябре прошлого года. Ответом на нее стала операция сил безопасности. Второе синхронизированное нападение на десятки полицейских и армейских постов, а также на расположения воинских частей, произошло 25 августа. Ответом на это нападение стала операция вооруженных сил. По данным государственных СМИ Мьянмы, за прошедшие 10 дней в Ракхайне погибли 400 человек, из них 30 — военнослужащие и полицейские, остальные 370 — исламские боевики из народности рохинджа.

Рохинджа, потомки бенгальцев, переселенных в Ракхайн британской колониальной администрацией в XIX — начале XX веков, составляют большинство населения штата Ракхайн, однако гражданство Мьянмы среди них имеют немногие. Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман-рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, существует многие десятки лет. Эскалация этого конфликта началась с переходом власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам и началом демократических реформ.