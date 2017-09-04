Почти 500 росгвардейцев обеспечили безопасность на митинге в Грозном

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Почти 500 сотрудников Росгвардии обеспечили безопасность на митинге в поддержку мусульман-рохинджа в Грозном, за время акции нарушений не допущено, сообщает департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии.
"Сегодня 476 сотрудников и военнослужащих Росгвардии приняли участие в охране общественного порядка в Грозном. Накануне вечером правоохранители взяли под усиленный контроль все въезды в столицу республики", — сообщили в ведомстве.
Как отметили в департаменте, перед началом митинга сотрудники Росгвардии проверяли граждан на наличие запрещенных предметов.
"За время проведения акции нарушения общественного порядка не допущено. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии совместно с МВД выполнили все поставленные задачи по обеспечению безопасности и общественного порядка", — добавили в ведомстве.
Рохинджа, потомки бенгальцев, переселенных в Ракхайн британской колониальной администрацией в XIX — начале XX веков, составляют большинство населения штата Ракхайн, однако гражданство Мьянмы среди них имеют немногие. Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман-рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, существует многие десятки лет. Эскалация этого конфликта началась с переходом власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам и началом демократических реформ.