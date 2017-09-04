На телеканале "Культура" отказались от утреннего вещания канала Euronews

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Вещание телеканала Euronews в утренние часы на телеканале "Культура" прекращено с понедельника; подобная форма распространения европейского канала на территории РФ с приходом в современную жизнь большого числа разных гаджетов стала рудиментом, рассказал РИА Новости глава дирекции международных отношений ВГТРК, представитель ВГТРК в Наблюдательном совете Euronews Петр Федоров.

"С сегодняшнего дня вещания Euronews в утренних часах телеканала "Культура" больше не будет. Руководство Euronews об этом было оповещено несколько месяцев назад неофициально, а несколько дней назад была направлена официальная информация об этом прекращении, так что это никакой не шок для Euronews, это никакое не потрясение", — сказал Федоров.

По его словам, на начальной стадии руководство ВГТРК принимало решение о вещании европейского канала в составе "Культуры" "для популяризации этого канала, для того чтобы как можно больше людей узнали о его существовании".

"По моим представлениям, эта миссия была выполнена давным-давно, но вещание Euronews в утренних часах канала "Культура" оставалось до некоторой степени по инерции. Это, конечно же, очень архаичная форма существования. Старожилы по ту сторону телеэкрана помнят, что когда-то был такой канал "Деловая Россия", который вещал в рамках канала "Россия 1". Все это временные явления, скажем, периоды становления развития. До некоторой степени становление и развитие Euronews на российской площадке – это было оправдано, с тех пор очень многое в нашей жизни изменилось", — отметил собеседник агентства.

Тогда, напомнил Федоров, "не было таких гаджетов, которыми мы сегодня пользуемся". По его словам, канал Euronews можно смотреть на телефоне, на планшете, у канала есть сайт, он есть в пакетах спутниковых и кабельных операторов.

"Вообще, по сравнению с другими странами, Euronews и без канала "Культура" находится в России в привилегированном положении. ВГТРК, как холдинг-партнер Euronews, сделал все, чтобы упростить доступ, а затем это сделала технология. И теперь на канале "Культура" вещание сделалось абсолютным рудиментом, потому что люди, которые подписываются на кабельных и спутниковых операторов, становились по утрам перед забавной картиной – был канал Евроновости и канал "Культура", на которых шла по утрам одна и та же программа. Это, конечно же, расточительство по отношению к эфирному времени", — пояснил он.

Главред канала "Культура" Сергей Шумаков, по словам Федорова, давно просил отдать ему канал в полное распоряжение, потому что, по его словам, утром рейтинг сбивался, его можно было начинать восстанавливать только с 10 утра. "Утренняя аудитория для собственных программ канала "Культура" была потеряна, и вот сейчас, я думаю, у творцов телеканала "Культура" праздник", — добавил он.

Федоров также отметил, что "не произошло ничего, что бы меняло отношение ВГТРК к Euronews".

"Наши соглашения остаются в силе — и лицензионное, и коммерческое. Мы одна из немногих стран, которая продолжает вносить лицензионный платеж – этого не делает ни одна страна Евросоюза больше, а мы вместе со Швейцарией – единственные страны, не входящие в Евросоюз, которые продолжают вносить лицензионную плату. Это многое говорит о нашей поддержке Euronews в максимально возможных объемах", — заключил он.

Телеканал Euronews начал вещание 1 января 1993 года. На момент создания он был единственным новостным каналом, вещающим одновременно на нескольких языках: английском, немецком, испанском, французском и итальянском. В 1999 году началось вещание на португальском языке, в сентябре 2001 года — на русском. Затем появились арабская, турецкая и украинская версии, а также трансляция на фарси.