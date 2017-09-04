Глава ВЦИОМ напомнил Жириновскому о популярности Лаврова у россиян

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Россияне считают главу министерства иностранных дел России (МИД) Сергея Лаврова одним из главных защитников самостоятельности и независимости страны, предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского сменить его стоит расценивать как предвыборный пиар, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
По словам Федорова, Лавров на данный момент является одним из трех самых популярных государственных деятелей России вместе с президентом Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу.
"Россияне очень высоко оценивают внешнюю политику. Понятно, что ее главный автор и главное действующее лицо – это Путин, но Лавров воспринимается как твердый и умелый защитник курса на самостоятельность и независимость. В ситуации глобального конфликта с Западом это очень важная фигура", — отметил Федоров.
В мае опрос ВЦИОМ показал, что политиком, которому доверяет наибольшее число россиян стал Путин (49,2%). Следующими в этом рейтинге назывались министр обороны Сергей Шойгу (15,6%), Медведев (15,5%), министр иностранных дел Сергей Лавров (12,5%) и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (12,5%). При этом исследование показало, что Жириновскому не доверяют 26,2% респондентов.