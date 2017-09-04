В Госдуме прокомментировали законопроект о выдворении иностранцев

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Текст законопроекта, предусматривающий выдворение иностранных граждан из России за "нежелательное поведение", необходимо внимательно изучить, рассматривать подобные меры стоит в случае систематических правонарушений, полагает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Как сообщает газета "Известия", Совет Федерации разрабатывает законопроект, предусматривающий выдворение иностранных граждан из России за "нежелательное поведение". Как рассказали изданию источники в парламентских кругах, под таким поведением подразумевается наносящая ущерб национальной безопасности деятельность.

"Если эти правонарушения носят системный характер, тогда, наверное, можно смотреть с точки зрения уже миграционного законодательства, нужно это делать или нет. Озабоченность понятна. Нужно, конечно, текст (законопроекта) посмотреть внимательно вместе с коллегами из правительства тоже", — заявил Крашенинников РИА Новости.

Он напомнил, что существует действующее законодательство. "Надо, конечно, внимательно очень посмотреть. Понятно, что нам очень много не нравится, когда кто-то что-то делает не так, как мы хотим. Если нарушается закон, то, конечно, закон должен действовать: и УК, и КоАП", — добавил депутат.