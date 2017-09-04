ОП обсудит с Рособрнадзором жалобы выпускников этого года на ЕГЭ

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Общественная палата (ОП) РФ намерена обсудить с представителями Рособрнадзора полученные в ходе летней горячей линии жалобы российских выпускников на ЕГЭ, в частности, на несоответствие вопросов по истории и обществознанию тому, чему их учили в школе, сообщила РИА Новости первый зампред комиссии ОП РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова.

По итогам работы горячей линии ОП РФ выяснила, что выпускники школ этого года чаще всего были недовольны несоответствием, по их мнению, вопросов ЕГЭ по истории и обществознанию тому, чему их учили в школе. В первую очередь речь идет идет о заданиях, выполнение которых опирается на работу с картой и иными изображениями, содержащими исторические реалии. Также выпускники указывали на расхождения в трактовке понятий и терминов в разных учебных пособиях по обществознанию.

"У нас будет 21 сентября большой круглый стол, где мы будем обсуждать эти вопросы… с Рособрнадзором в первую очередь", — сказала Дудова.

Собеседница агентства отметила, что к участию в мероприятии приглашены и представители Федерального института педагогических измерений.