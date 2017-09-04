ОП обсудит с Рособрнадзором жалобы выпускников этого года на ЕГЭ

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Общественная палата (ОП) РФ намерена обсудить с представителями Рособрнадзора полученные в ходе летней горячей линии жалобы российских выпускников на ЕГЭ, в частности, на несоответствие вопросов по истории и обществознанию тому, чему их учили в школе, сообщила РИА Новости первый зампред комиссии ОП РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова.
"У нас будет 21 сентября большой круглый стол, где мы будем обсуждать эти вопросы… с Рособрнадзором в первую очередь", — сказала Дудова.
Собеседница агентства отметила, что к участию в мероприятии приглашены и представители Федерального института педагогических измерений.