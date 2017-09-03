Полиция не выявила нарушений порядка во время акции у посольства Мьянмы

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Полиция не зафиксировала нарушений порядка у посольства Мьянмы в центре Москвы, где проходит акция в поддержку мусульман-рохинджа. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.

В ведомстве отметили, что полицейские охраняют общественный порядок.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что к посольству Мьянмы на Большой Никитской из-за произошедших накануне в Мьянме стычек мусульман-рохинджа с правительственными войсками в субботупришли сотни человек.

В пятницу агентство Рейтер обнародовало заявление армии Мьянмы о том, что в результате столкновений правительственных сил с боевиками-рохинджа погибли почти 400 человек. Ранее рохинджа атаковали несколько полицейских постов и армейских казарм в штате Ракхайн.