МЧС отчиталось о работе по ликвидации последствий схода селя в Приэльбрусье

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. МЧС ликвидирует последствия схода селя в Приэльбрусье в круглосуточном режиме, ведомство продолжает наращивать группировку сил и средств на месте происшествия, сообщили в пресс-службе МЧС.

"МЧС России продолжает наращивать группировку сил и средств, привлекаемую к ликвидации последствий ЧС. За прошедшие сутки более 170 спасателей прибыли в зону проведения аварийно-восстановительных работ. Три группы спасателей обследовали более 85 километров берега реки Баксан", — сказал собеседник агентства.

По его словам, четырьмя вертолетами Ми-8 проводится доставка продуктов питания и предметов первой необходимости в населенные пункты. "Проводится эвакуация туристов и местных жителей, пожелавших покинуть зону ЧС. За сутки совершено 25 рейсов, перевезено 2 тонны грузов, вывезено более 420 человек, в том числе 77 детей, 19 иностранных граждан", — добавил собеседник.

Также в ведомстве отметили, что в зоне чрезвычайной ситуации продолжается восстановление дорожного полотна, газоснабжения, организованы воздушные мосты с населенными пунктами.

Сход селя со склона ущелья Адыл-Су произошел 1 сентября вблизи населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В результате было нарушено газоснабжение шести населенных пунктов. Селевым потоком снесены в реку три легковых автомобиля, спасены два человека. Обнаружено тело одного погибшего. От внешнего мира оказались отрезанными более 500 туристов, их эвакуируют на вертолетах.