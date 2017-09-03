Кузнецова обсудила с Кадыровым вопросы возвращения детей из Турции

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи российских детей, возвращенных из Ирака, в аэропорту Грозного. 1 сентября 2017

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи российских детей, возвращенных из Ирака, в аэропорту Грозного. 1 сентября 2017

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обсудила с главой Чечни Рамзаном Кадыровым вопросы возвращения детей, вывезенных не только в Ирак и Сирию, но и в Турцию.

В пятницу вечером спецрейсом из иракского Эрбиля в Грозный были доставлены четыре женщины и восемь детей, спасенные из зоны боевых действий на Ближнем Востоке. Среди них три россиянки: одна уроженка Чечни с тремя детьми, жительницы Твери и Нижневартовска с двумя детьми. Четвертая женщина – гражданка Казахстана с тремя детьми.

"На первой встрече с Рамзаном Ахматовичем два дня назад мы обсудили основные направления взаимодействия в рамках нашей рабочей группы: создание горячей линии и прочее. Когда сегодня прощались, говорили уже о проблемах, которые больше всего мешают вывозу и возвращению детей оттуда. Речь шла не только про Ирак, но и про Сирию и Турцию", — написала Кузнецова в Instagram.

Она подчеркнула, что для решения этих проблем нужно объединение усилий многих.

Кадыров в августе выложил в Instagram видеоролик RT, снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к террористической организации "Исламское государство"*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выразил надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу. Позже он сообщил, что найдены родственники четырех российских детей.

Поиски родственников сирот начались после репортажа телеканала Russia Today из приюта в Багдаде.

По данным аппарата уполномоченного по правам ребенка, в зоны боевых действий в странах Ближнего Востока было вывезено порядка 350 детей, преимущественно из Чечни и Дагестана.