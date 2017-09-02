Кузнецова покормила и укачала привезенного из Ирака в Грозный ребенка

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи российских детей, возвращенных из Ирака, в аэропорту Грозного. 1 сентября 2017

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи российских детей, возвращенных из Ирака, в аэропорту Грозного. 1 сентября 2017

ГРОЗНЫЙ, 2 сен – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, встречавшая в пятницу в Грозном женщин с детьми, вывезенных из Ирака, ухаживала в аэропорту за грудными детьми, готовила молочную смесь и укачивала на руках, передает корреспондент РИА Новости.

В пятницу вечером спецрейсом из иракского Эрбиля в Грозный были доставлены четыре женщины и восемь детей, спасенные из зоны боевых действий на Ближнем Востоке. Среди них три россиянки: одна уроженка Чечни с тремя детьми, жительницы Твери и Нижневартовска с двумя детьми. Четвертая женщина – гражданка Казахстана с тремя детьми

Шестимесячный Сулейман, сын Иман Музаевой, прилетевшей этим рейсом, начал плакать. Кузнецова долго качала его на руках, пока не прибыл посыльный за детским питанием. Затем, набрав в бутылочку воду, она приготовила смесь и покормила ребенка, который, поев, заснул у нее на руках.

© РИА Новости / Саид Царнаев Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи российских детей, возвращенных из Ирака, в аэропорту Грозного. 1 сентября 2017 © РИА Новости / Саид Царнаев Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи российских детей, возвращенных из Ирака, в аэропорту Грозного. 1 сентября 2017

Глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа выложил в Instagram видеоролик RT , снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к ИГ *, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Глава Чечни выразил надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.

По данным аппарата уполномоченного по правам ребенка, в зоны боевых действий в странах Ближнего Востока было вывезено порядка 350 детей, преимущественно из Чечни и Дагестана.

*Террористическая организация, запрещенная в России