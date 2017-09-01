ГРОЗНЫЙ, 1 сен — РИА Новости, Комета Тепсаева. Российские женщины и дети, спасенные в Ираке и доставленные самолетом в Грозный, рисковали жизнью, когда осуществляли двухнедельный переход, чтобы сдаться курдам, сказал представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и стран Северной Африки Зияд Сабсаби.

Самолет с четырьмя женщинами и восемью маленькими детьми из России, спасенными в Ираке, приземлился в аэропорту Грозного вечером в пятницу. Борт в аэропорту встречали детский омбудсмен Анна Кузнецова, представители администрации и главы правительства Чечни. Сабсаби сопровождал борт из Ирака.

"Женщины с детьми две недели шли пешком из иракского Талль-Афара, чтобы сдаться курдам. Они строго выполняли наши инструкции и изначально изъявляли желание покинуть зону боевых действий", — сказал Сабсаби журналистам.

По его словам, был колоссальный риск для жизни, но "лучше умереть по дороге, чем под бомбами, поскольку они и так были обречены".

Роза Музаева, мать Иман Музаевой, вернувшейся в пятницу из Ирака с тремя малолетними сыновьями, рассказала, что ее дочь с детьми две недели прожили на крыше одного из домов без хлеба и воды. Роза Музаева рассказала, что три недели назад дочь вышла на связь и просила помочь вернуться домой.

"Спасибо Рамзану (Кадырову, главе Чечни), только он нам помог", — сказала Роза Музаева журналистам.

По ее словам, по телефону старший внук на ее обещание купить велосипед попросил у бабушки хлеба. "Теперь я от души буду их кормить", — сказала Роза Музаева.

Как ранее рассказала журналистам Иман Музаева, она три года находилась в Ираке в городе Талль-Афар в зоне боевых действий. Неделю назад она с детьми была переведена в безопасную зону в город Эрбиль. По ее словам, муж погиб год назад на войне в Ираке. Вместе с ней в Грозный прибыли трое детей в возрасте от 6 месяцев до четырех лет: мальчики Мансур, Абдурахман и Сулейман. Двое младших детей, по ее словам, родились в Ираке.