На Ямале с 2010 года построили более 30 детсадов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен — РИА Новости. Тридцать два детских сада почти на 6 тысяч мест построили на Ямале с 2010 года, сообщает в пятницу правительство округа.

"Всего с 2010 года на Ямале построили за счет различных источников финансирования 32 детских сада на 5945 мест", — говорится в сообщении.

В пятницу губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин принял участие в церемонии открытия новой, уникальной школы: свою работу в городе Муравленко начинает образовательный центр "Эврика". Под одной крышей в новом учреждении находятся начальная школа и детский сад, что позволит создать единое образовательное пространство и обеспечить преемственность между дошкольным и общим образованием.

В 2017 году детский сад в центре "Эврика" будут посещать 120 детей, еще 200 станут учениками начальной школы. Обучение будет проходить только в первую смену. Общая площадь здания превышает 11 тысяч квадратных метров.

Также в пятницу в присутствии главы региона Дмитрия Кобылкина в Муравленко была заложена капсула в честь строительства еще одного детского сада. Дошкольное учреждение "Ладушки" на 230 мест появится в городе в рамках программы социальных инвестиций компании "Газпромнефть" "Родные города".

"Выполняя поручение президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, мы продолжаем создавать на территории Ямала социальную инфраструктуру. Новый для нас инструмент государственно-частного партнерства зарекомендовал себя эффективно: выбранный округом подрядчик выполнил работы качественно и в срок", — цитируются в сообщении слова Кобылкина.