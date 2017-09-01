Школа будущих адмиралов: первый звонок прозвенел в мурманской Нахимовке

МУРМАНСК, 1 сен – РИА Новости, Анастасия Яконюк. В День знаний свои двери для первых 240 учеников распахнул новый филиал Нахимовского военно-морского училища в Мурманске. На первой линейке юные нахимовцы с восторгом рассказывают о вкусных обедах, родители тайком смахивают слезы гордости, а высокие начальники желают ребятам с честью пройти трудный, но интересный и славный путь военного моряка.

Четко по-военному

Еще год назад на этом месте на окраине Мурманска был пустырь, и многим не верилось, что к 1 сентября 2017 года здесь появятся несколько корпусов: учебно-административный, спальный, спортивный и многие другие объекты. В феврале здесь открыли закладной камень, а спустя несколько месяцев появились не только здания, но и соответствующий военно-морской антураж: якоря и бюсты великих военачальников и мореходов.

Поздравить нахимовцев в Заполярье прибыл главком ВМФ России адмирал Владимир Королев. "Сегодня вы становитесь частью нахимовского братства, будущей элитой ВМФ России, продолжателями великих и славных флотских традиций", — сказал Королев, открывая торжественную линейку.

Адмирал отметил, что открытые во Владивостоке, Севастополе и Мурманске филиалы Нахимовского училища должны вобрать в себя все лучшее, что уже сформировано и наработано в Ленинградском, а впоследствии в Санкт-Петербургском нахимовском военно-морском училище.

"Мы должны сделать так, чтобы наши будущие морские офицеры имели блестящую морскую выучку, профессиональные знания и высочайшие морально-нравственные качества. Особые качества – верность воинскому долгу, профессионализм, чувство флотской дружбы", — отметил главком.

Глава региона Марина Ковтун подчеркнула, что первый День знаний в филиале Нахимовского училища войдет в историю Мурманска, Мурманской области, Северного флота и на всю жизнь запомнится ребятам, которые сегодня приступают к занятиям.

"В этих стенах вырастут еще поколения и поколения будущих морских офицеров, но только вы сможете сказать: "Мы были первыми!". Вам, первым мурманским нахимовцам, предстоит оправдывать это почетное звание каждым своим учебным днем. И много лет спустя, в адмиральских погонах, вы еще и еще раз скажете спасибо Нахимовке – за привычку к дисциплине, порядку, труду и долгу", – отметила Ковтун.

"С детством пора кончать"

За несколько дней до начала учебного года в новые корпуса заселились первые воспитанники — 240 мальчишек пятых, шестых и седьмых классов, приехавшие в первый заполярный филиал Нахимовки из разных уголков страны. К первому сентября они получили несколько комплектов формы, все необходимое для учебы, познакомились с товарищами.

"Детский сад какой-то! Да не вертите головами, стойте ровно", — покрикивают офицеры-воспитатели на юных нахимовцев в строю перед началом торжественного мероприятия. Мальчишек, вытянувшихся в струнку, выставляют словно по линейке, плечом к плечу, затылок в затылок.

Они и сами уже поняли: дисциплина здесь – первое дело. "Строго тут, да. Свою одежду нельзя, надо строиться ровно. Убирать за собой надо, кровати заправлять", — вздыхает пятиклассник Зия. Впрочем, первые тяготы мальчик перенес стойко: приехав в суровое Заполярье из теплого Крыма, он сменил шорты и футболку на брюки и куртку, а домашнюю комнату – на флотский кубрик.

Зия говорит, что не жалеет – мечта стать военным поможет преодолеть любые трудности. "Я, наверное, на берегу буду служить. На море это… я плавать немного не умею", — смущается Зия.

"А я буду адмиралом", — уверенно говорит Никита, приехавший в Заполярье из Петербурга. Признается, что было трудно пройти отбор – испытания не только на знания по разным предметам, но и на физическую силу и выносливость. На вопросы журналистов Никита отвечает без запинки: "Так точно!"

"Никак нет, не страшно. Чего тут такого? Тут ребята из Питера, Севастополя, даже из Казахстана – так далеко приехали, никто не боится", — рапортует нахимовец. Ребята с удовольствием рассказывают про новые условия – комфортабельные кубрики и особенно – про пятиразовое питание и разнообразие фруктов.

"Все доброжелательные, все хотят чего-то добиться, быть лучше всех. Я не жалею, что поступил. Буду учиться 7 лет, сейчас в пятый иду и точно знаю, что буду учиться до 11-го", — говорит Никита.

"Нахимовское – самое лучшее. Тут учат Родину защищать от бед. Мне все нравится, только не нравится вставать в 7 утра, — говорит Даниил и строго добавляет, — с детством пора кончать. Уже 11 лет как-никак!"

Взрослое решение

На нахимовской линейке родители расположились вдали от парадного строя, а не за спинами учеников, как в обычной школе. Уже после торжественного построения, пройдясь с экскурсией по новеньким классам и спальным корпусам и дав последние напутствия сыновьям, родители отправятся по домам, кто-то уедет за тысячи километров — в Крым или Иркутск, Владивосток или Петербург.

"У меня сегодня слезы на глазах, говорю с трудом. Радостно и удивительно, что это случилось", — говорит высокий широкоплечий морской офицер Виталий Эдуардович, прежде сам служивший на Северном флоте в дивизии ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. Вместе с сыном Андреем они приехали из Курска. Когда узнали, что в Мурманске открывается филиал Нахимовки, решение приняли сразу.

"Техническое оснащение потрясает, оно даст фору всем. Я учился в Баку в военной школе, ни капельки не жалею. Это одно из лучших училищ", — говорит Виталий Эдуардович. Он не согласен с теми, кто говорит, что детство у мальчишек-нахимовцев закончилось.

"Детство заканчивается, когда начинаются алкоголь и наркотики. А здесь им будет хорошо, здесь они обретут знания и друзей. Те друзья, которые у них здесь появятся, останутся до конца службы и даже жизни. Это навсегда. Я ему искренне завидую, будь у меня такая возможность, я бы начал все с начала здесь", — мечтательно говорит морской офицер.

Отец семиклассника Ивана Александр Владимирович — тоже военный в запасе, служил в 11 регионах страны. "Мы давно вели разговоры, что нужно служить в армии, быть офицером. Я сам все прошел, я профессиональный военный, полковник в запасе, у меня отец и дед воевали. Я сыну говорю, что ты должен стать военным в четвертом поколении, защитником Родины. Наша фамилия должна звучать. Это все с рождения, в крови, и сын осознанно принял решение", — говорит Александр Владимирович.

Разносторонняя подготовка

Как отметили в пресс-службе Северного флота, бытовые условия нахимовцев соответствуют всем современным требованиям. Юноши размещаются в кубриках по четыре человека. "Каждый кубрик представляет из себя жилой модуль, состоящий из двух спальных помещений, прихожей, гардеробной, душа и туалета. Предусмотрены места общего пользования, такие как прачечные и гладильные помещения, комнаты отдыха и досуга, парикмахерская, а также обувная и швейная мастерские", — рассказали на флоте.

Всем поступившим в начале учебного года выдают личный ноутбук и несколько комплектов формы. Учебную программу для филиалов разрабатывают в Нахимовском военно-морском училище Санкт-Петербурга. Программа обучения в училище базируется на классическом школьном образовании с углубленным изучением предметов. Предусмотрены занятия по военным дисциплинам. Большое внимание уделено дополнительному образованию: художественно-эстетическому и техническому.

Несколько специальных кабинетов по физике, химии, биологии оснащены самыми новейшими приборами для проведения научных опытов. Создана лаборатория инновационного развития для изучения основ экологии и энергоэффективности.

"Технологические классы оборудованы верстаками, станками и компьютерами, на которых можно рассчитать и увидеть в формате 3D не только табуретки, но и ракетные комплексы. Для изучения иностранных языков установлены лингафонные системы интерактивного общения учеников с преподавателем и с носителями языка по интернету", — рассказали в пресс-службе флота.

В кабинете робототехники можно будет решать различные конструкторские задачи, вплоть до создания моделей современных авианесущих крейсеров и космических станций. Создан уникальный аквариум для испытаний моделей кораблей и подводных лодок, ранее подобные полигоны были только в специальных институтах кораблестроения. Предусмотрены специальные мастерские для занятий по авиасудомоделированию и обучению вождения на автомобиле, зал для уроков по хореографии и пению.

© Фото : пресс-служба Губернатора Мурманской области Главком ВМФ выступил перед воспитаннниками Мурманского Нахимовского военно-морского училища © Фото : пресс-служба Губернатора Мурманской области Главком ВМФ выступил перед воспитаннниками Мурманского Нахимовского военно-морского училища

Строительство Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища разбито на два этапа. На первом этапе военные строители возвели трехэтажный учебно-административный корпус, столовую, трехэтажный спальный корпус на 240 мест, крытый спортивный комплекс с площадкой для игровых видов спорта, залом для гимнастики, единоборств и тренажерным залом. Построены двухэтажный медицинский корпус, контрольно-пропускной пункт №1 с комнатой для посетителей и плац для построений и строевых занятий.

На втором этапе предстоит построить четырехэтажный спальный корпус на 320 мест, двухэтажный спорткомплекс с ледовым катком и бассейном на 40 человек в смену, двухэтажный крытый спортивный комплекс с трибунами на 200 мест, площадкой для игры в мини-футбол, круговой беговой дорожкой на 200 метров и многое другое.

После окончания всех строительно-монтажных работ в Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища смогут на полном государственном обеспечении жить и учиться 560 воспитанников.

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