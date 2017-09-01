Минобрнауки проконтролирует исполнение поручений Путина об изучении языков

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Минобрнауки проконтролирует исполнение поручений президента об уровне и качестве изучения русского языка и о соблюдении прав граждан на добровольное изучение родных языков народов республик РФ, сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве напомнили, что ранее по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям в июле 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов принять меры по повышению уровня и качества изучения русского языка в школах как государственного и доведению объема его изучения до уровня, рекомендуемого Минобрнауки. Также президентом было дано поручение, касающееся соблюдения прав граждан на добровольное изучение государственных языков республик и родного языка из числа языков народов Российской Федерации.

"Изучение государственного языка в российских школах в полном объеме и на должном уровне играет важную роль в создании единого образовательного пространства, поэтому Минобрнауки России намерено уделить данному вопросу особое внимание. Не менее важным для нас является соблюдение установленного законодательством Российской Федерации права граждан на добровольное изучение родного языка", — приводятся в сообщении пресс-службы слова главы министерства Ольги Васильевой.

В Минобрнауки также сообщили, что Рособрнадзор совместно с Генеральной прокуратурой в рамках поручения президента проводит проверку соблюдения во всех регионах положений законодательства РФ, касающихся обеспечения прав граждан России на добровольное изучение родного языка.

По данным министерства, сейчас школы разрабатывают учебные планы, согласно которым должно быть обеспечено преподавание и изучение русского языка, а также на добровольной основе возможность преподавания и изучения государственных языков республик.

"Преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации не должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации", — отметили в ведомстве.