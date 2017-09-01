Герой СССР Соловьев и князь Трубецкой стали почетными профессорами МГУ

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Герой СССР, летчик-космонавт Владимир Соловьев и потомок бывшего ректора МГУ князь Александр Трубецкой стали почетными профессорами Московского университета. Дипломы им вручил нынешний ректор МГУ Виктор Садовничий.

Первого сентября в Московском университете состоялась торжественная церемония посвящения первокурсников в студенты МГУ.

"Владимир Алексеевич, учитывая ваш выдающийся вклад, ученый совет Московского университета принял решение о присвоении вам звания "Почетный профессор Московского университета", — сказал Садовничий.

Ректор отметил, что Соловьев провел 360 дней на орбите и десятки раз выходил в открытый космос. Сейчас он читает лекции студентам Московского университета по космической тематике.

Кроме того, почетное звание получил Александр Трубецкой, который приходится внучатым племянником бывшему ректору Московского университета Сергею Трубецкому, который спас вуз от студенческих волнений в 1905 году.

Садовничий отметил, что сегодня Трубецкой живет в Париже и играет большую роль в судьбе российской диаспоры за рубежом. В 2017 году потомок легендарного ректора приехал в Москву, чтобы поздравить первокурсников с Днем знаний.