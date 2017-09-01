В Крыму открыли школу "четырех президентов", строившуюся 25 лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. В Симферополе торжественно открыли школу, которую строили с 1992 года и в шутку среди горожан прозвали "школой четырех президентов"; новое учебное заведение распахнуло двери для 760 школьников.

При этом 95% детей из семей крымских татар.

Школа находится в густонаселенном микрорайоне Фонтаны Симферополя (место компактного проживания крымских татар). В шутку ее называют "школой четырех президентов": долгострой в разные годы обещали завершить все украинские президенты (Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Виктор Янукович), однако этого так и не было сделано.

Строительство было завершено только после воссоединения Крыма с Россией в рамках указа президента РФ по реабилитации ранее депортированных народов полуострова. Школе присвоено имя крымско-татарской разведчицы Алиме Абденановой.

На торжественной линейке побывали глава Крыма Сергей Аксенов и председатель парламента республики Владимир Константинов, которые открыли школу, перерезав красную ленточку.

"Со строительством школы и сдачей детского сада этот район преобразится. Школа одна из самых современных. Это школа, которой вы будете гордиться. Уверен, что полученные знания помогут самореализоваться в жизни и станут полезными для своей страны и семьи", — сказал Аксенов.

По его словам, для завершения строительства было выделено 474 миллиона рублей из бюджета республики.

В свою очередь Константинов подчеркнул, что со временем школе уготовлена участь стать культурно-образовательным центром. "Стать выше, чем обычная школа. Всему коллективу школы предстоит еще очень большая работа", — подчеркнул глава парламента.