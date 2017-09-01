В Крыму открыли школу "четырех президентов", строившуюся 25 лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. В Симферополе торжественно открыли школу, которую строили с 1992 года и в шутку среди горожан прозвали "школой четырех президентов"; новое учебное заведение распахнуло двери для 760 школьников.
При этом 95% детей из семей крымских татар.
Строительство было завершено только после воссоединения Крыма с Россией в рамках указа президента РФ по реабилитации ранее депортированных народов полуострова. Школе присвоено имя крымско-татарской разведчицы Алиме Абденановой.
На торжественной линейке побывали глава Крыма Сергей Аксенов и председатель парламента республики Владимир Константинов, которые открыли школу, перерезав красную ленточку.
По его словам, для завершения строительства было выделено 474 миллиона рублей из бюджета республики.
В свою очередь Константинов подчеркнул, что со временем школе уготовлена участь стать культурно-образовательным центром. "Стать выше, чем обычная школа. Всему коллективу школы предстоит еще очень большая работа", — подчеркнул глава парламента.