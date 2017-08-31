В Набережных Челнах не разрешили провести гей-парад

КАЗАНЬ, 31 авг – РИА Новости, Ирина Дурницына. Исполком Набережных Челнов, куда во вторник поступило уведомление о планах провести 9 сентября шествие в поддержку ЛГБТ-сообщества, отказал заявителям, сообщила РИА Новости начальник управления информационной политики и по связям с общественностью Римма Мухаметзянова.

"В канцелярию исполнительного комитета 29 августа поступило уведомление о намерении провести 9 сентября митинги и шествие. Каждое из уведомлений имело разные цели, однако все они были объединены темой поддержки прав лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств", — сказала Мухаметзянова.

Собеседница агентства сообщила, что исполком Набережных Челнов не согласовал мероприятия как противоречащие действующему законодательству, при этом не уточнила суть противоречий.

Мухаметзянова также отметила, что ранее уведомлений о проведении подобных мероприятий в Набережных Челнах не было.

Ранее аналогичные заявки поступали и отклонялись в Южно-Сахалинске, Красноярске, Новосибирске, Кемерово, Перми, Челябинске, Брянске, Йошкар-Оле, Магадане и других городах России.

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