В Москве запустят двухэтажные аэроэкспрессы

ЩЕРБИНКА (Московская область), 31 авг — РИА Новости. Двухэтажные поезда для "Аэроэкспресса", который осуществляет железнодорожные пассажирские перевозки между Москвой и столичными аэропортами, прошли сертификацию в России и могут быть запущены в октябре 2017 года, следует из слов исполнительного вице-президента по маркетингу и продажам швейцарского производителя этого подвижного состава — компании Stadler, Петера Йенельтена.

"Аэроэкспресс" закупит у швейцарского Stadler 62 двухэтажных вагона на сумму 183,9 миллиона евро и планировал запустить первый поезд в декабре 2016 года в аэропорт "Домодедово". Однако в декабре того же года РИА Новости сообщили в "Аэроэкспрессе", что компания переносит запуск такого подвижного состава на 2017 год из-за сроков сертификации. Весной текущего года исполнительный директор "Аэроэкспресса" Валерий Федоров сообщал, что компания планирует запустить первые двухэтажные поезда в июле 2017 года.

"Сертификат у "Аэроэкспресса" есть с конца июля. То есть сертификация, как таковая завершилась. Сейчас мяч у заказчика — у "Аэроэкспресса", — сообщил Йенельтен журналистам в четверг в рамках международного железнодорожного салона "Экспо 1520".

По его словам, ещё должна быть проведена регистрация в регистре сертификации на федеральном железнодорожном транспорте. Длительность сертификации он объяснил тем, что процедура сертификации в РФ сама по себе по сравнению с европейскими очень длительна по времени. Сертифицируется не только поезд целиком, но и все комплектующие, и на это нужно много времени.

"Я все-таки считаю, что наше сотрудничество с российскими испытательными центрами протекало довольно хорошо… Как все регистрационные формальности будут завершены, поезд будет запущен в эксплуатацию… Встречался вчера с представителями "Аэроэкспресса". Они сказали, что на это дело им понадобится около 5-6 недель", — рассказал Йенельтен.

"Аэроэкспресс" перевозит пассажиров между столицей и аэропортами "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". Структуре "ТрансГрупп" — ООО "Дельта-транс-инвест" — принадлежит 45,84% "Аэроэкспресса", РЖД — 25%, бизнесменам Андрею Бокареву и Искандеру Махмудову — 7,5% и 17,5% соответственно, гендиректору "Аэроэкспресса" Алексею Криворучко — 4,16%.