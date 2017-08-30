Депутат прокомментировала идею переноса начала учебного года

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В системе образования есть более насущные проблемы, чем предложение о переносе начала учебного года, нельзя сокращать его еще на четыре с половиной недели, заявила зампредседателя думского комитета по образованию и науке Лариса Тутова (ЕР).
"Не стоит забывать об итоговой государственной аттестации. Мы не можем сокращать учебный год на четыре с половиной недели. Это заставит менять школьные программы. Более того, у нас в стране и так одни из самых больших каникул в мире. Не думаю, что муниципалитет может самостоятельно определять начало учебного года и начало каникул", — цитирует пресс-служба "Единой России" слова Тутовой.
Она добавила, что сложности могут возникнуть в том случае, если ребенок меняет место проживания – можно попасть не в ту четверть при переезде в другой регион.
"Мы работаем над созданием единого образовательного пространства, и самостоятельность муниципалитетов в этой сфере может вызвать сбои в работе данного направления", — добавила парламентарий.