Песков рассказал, как относится к общественной деятельности дочери

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что настороженно относится к деятельности своей дочери Елизаветы, которая занимается поддержкой общественных проектов.

"Ни с кем не хочу это обсуждать", — ответил Песков на вопрос, поддерживает ли он решение дочери вернуться в Россию и заниматься общественными проектами.

Ранее в Москве задержали бизнесмена Умара Джабраилова, который является основателем ассоциации "Аванти". СМИ сообщили, что Елизавета Пескова сотрудничала с этой компанией.

"Это никак не связано. Она действительно сотрудничала с общественной ассоциацией, которая занимается вопросами развития малого и среднего бизнеса, но не более того. У нее не было никаких работодателей", — заявил Песков. Он добавил, что у его дочери и Джабраилова не было никаких бизнес-отношений.