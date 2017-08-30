Forbes составил рейтинг самых богатых российских семей

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Forbes опубликовал рейтинг богатейших российских семей. В третий раз подряд лидером рейтинга стала семья Гуцериевых, чье состояние издание оценило в 9,91 миллиарда долларов.

По данным Forbes, в группе "Сафмар", которую контролируют Гуцериевы, появилось два новых партнера: сын основателя компании Михаила Гуцериева Саид (его состояние оценивается в 770 миллионов долларов) и племянник Билан Ужахов (40 миллионов долларов). Они получили по десять процентов акций "М.Видео" и "Эльдорадо".

"С сыном Гуцериев поделился и своей долей в нефтяных активах", — отмечает издание.

Второе место в рейтинге сохранила семья Ротенбергов с состоянием в 4,2 миллиарда долларов. На третьей строчке списка расположились председатели совета директоров Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы. Состояние братьев Forbes оценил в 2,7 миллиарда долларов.

Кроме того, в пятерку богатейших семей России вошли сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, совладельцы ТАИФ Айрат и Радик Шаймиевы (2,215 миллиарда долларов) и братья Зиявуддин и Магомед Магомедовы (1,75 миллиарда).

владельцы УК Kafijat Мегдет Рахимкулов и его сыновья Тимур и Руслан (1,6 миллиарда);

совладельцы АО "Группа Альянс" Муса, Дени и Мавлит Бажаевы (1,45 миллиарда);

братья Николай и Сергей Саркисовы, которые владеют страховой группой РЕСО (1,4 миллиарда);

Николай и Кирилл Шамаловы (1,32 миллиарда);

совладельцы УК "Промышленно-металлургический холдинг" Евгений, Андрей и Галина Зубицкие (950 миллионов).

В десятку лидеров также вошли:

Forbes отмечает, что совокупное состояние десяти богатейших семей за последний год увеличилось на два миллиарда долларов и достигло отметки в 27 миллиардов.