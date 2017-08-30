В школах столичного региона начнут изучать финансовую грамотность

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Ученики 13 школ столичного региона с 1 сентября начнут изучать финансовую грамоту, сообщается в пресс-релизе Банка России.

"В 13 школах Москвы и области с 1 сентября будет преподаваться новая дисциплина — финансовая грамота. По инициативе Банка России пилотное преподавание финансовой грамоты началось еще в 2016 году в 72 регионах страны, в том числе в столичном", — говорится в сообщении.

Принимать участие в занятиях в разных школах будут от 25 до 362 человек.

Отмечается, что в большинстве школ участниками уроков финансовой грамоты являются старшеклассники, однако в московской школе № 1494 к занятиям также привлекаются учащиеся четвертых и пятых классов, в подольской школе № 12 – пятиклассники и шестиклассники. Форматы проведения занятий в разных школах тоже разные, например, это могут быть модули в программе основного образования, факультативы или элективные курсы.

"В новом учебном году количество школ, где будут преподавать финансовую грамоту, в Московском регионе и в Центральном федеральном округе в целом должно значительно возрасти. Принять участие в пилотном преподавании основ финансовой грамоты может любая школа, направившая заявку в Банк России. Этот существенный рост обязательно должен быть обеспечен адекватным увеличением числа преподавателей, получивших соответствующую подготовку", — отмечается в сообщении.

Программа подготовки тьюторов и переподготовки учителей по основам финансовой грамоты была запущена в Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования при Минобрнауки при активном содействии специалистов Банка России. Прошедшие ее специалисты получают удостоверения о повышении квалификации. В настоящее время записаться на эту программу можно без ограничений.