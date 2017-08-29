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Общество

Источник раскрыл причины падения позиции Богомаз в рейтинге жен чиновников

12:1529.08.2017
(обновлено: 12:20 29.08.2017)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловДеньги. Архивное фотоДеньги. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов

БРЯНСК, 29 авг — РИА Новости. Заработок первой леди Брянской области Ольги Богомаз, которая переместилась с первого на третье место в рейтинге самых богатых жен российских госслужащих и депутатов России по версии Forbes Woman, в 2016 году снизился до 864 миллионов рублей из-за высоких урожаев картофеля в стране и понижения его стоимости, рассказал РИА Новости собеседник в правительстве региона.

Гульсина Минниханова. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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По данным налоговой службы, по итогам 2016 года супруга губернатора Брянской области Александра Богомаза, являющаяся совладелицей фермерского хозяйства "Богомаз", задекларировала доход в сумме 864 миллиона рублей, что на 46 миллионов ниже, чем в предыдущий год. В 2015 году с доходом 910 миллионов рублей она возглавляла тридцатку самых состоятельных жен российских чиновников.

"Доход снизился за счет высоких урожаев по всей стране, которые сложились благодаря программам импортозамещения. Это закон рынка: увеличивается объем продукции — понижается его стоимость. Соответственно, хоть продукции произведено не меньше, но стоимость немного понизилась", — рассказал собеседник агентства.

По его информации, семья брянского губернатора — супруга и двое сыновей — руководят одним из крупнейших в России картофелеводческих хозяйств. Свое дело супруги начали еще в 1998 году, тогда они обрабатывали один гектар земли. К 2011 году крестьянское фермерское хозяйство "Богомаз" стало первым в стране по валовому производству картофеля.

Кроме того, крупное хозяйство, зарегистрированное в селе Меленск Стародубского района, дает поселению серьезную поддержку в виде налогов, которые поступают еще и в область и район — в результате этого бюджет поселения, где зарегистрировано хозяйство, больше, чем бюджет целого района области, отметил собеседник агентства.

Елена Батурина. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Березин
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Ольга Богомаз, как следует из декларации о доходах, владеет несколькими десятками земельных сельскохозяйственных участков, промышленными строениями сельхозназначения, оборудованием для переработки и хранения сельхозпродукции, а также полутора десятками легковых автомобилей, включая Porsche Cayenne, и несколькими десятками грузовиков "КамАЗ", тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники.

В этом году самой состоятельной из жен российских госслужащих и депутатов России по итогам 2016 года, согласно рейтингу Forbes Woman стала супруга президента республики Татарстан Рустама Минниханова. Доход Гульсины Миннихановой в 2016 году составил 2,35 миллиарда рублей. Она является совладельцем компании "Лучано", которая занимается отельным бизнесом, спа- и фитнес-услугами.

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