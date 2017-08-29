Опубликовано видео подъема железнодорожной арки моста в Крым на опоры

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. На сайте "Крымский мост" опубликовано видео подъема железнодорожной арки Крымского моста на фарватерные опоры.

На кадрах видно, как конструкция поднимается с помощью специального оборудования.

Ранее сообщалось, что строители подняли арку строящегося моста через Керченский пролив весом 6 тысяч тонн до проектной высоты 35 метров над уровнем воды. Процесс подъема арки занял около 12 часов, сейчас ее закрепляют на опоры. Операция по установке арочного пролета началась утром в воскресенье, судоходное движение в проливе приостановлено на 72 часа.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.