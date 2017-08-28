Пострадавшие от пожара в Ростове-на-Дону дети пойдут в школу вовремя

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в Ростове-на-Дону. 22 августа 2017

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в Ростове-на-Дону. 22 августа 2017

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Дети из пострадавших от крупного пожара в центре Ростова-на-Дону семей пойдут в школу вовремя, они обеспечены всем необходимым, сообщила РИА Новости представитель регионального министерства образования.

В ходе селекторного совещания премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что дети из регионов, пострадавших от стихийных бедствий, должны вовремя пойти в школу. Речь шла, в частности, о пожарах и наводнениях в Приморском, Красноярском, Ставропольском краях, в Якутии, в Бурятии, в Кабардино-Балкарии и Ростовской области.

"У нас все дети пойдут в школу вовремя. Все дети из пострадавших от пожара семей (73 ребенка) обеспечены необходимыми школьными принадлежностями, школьной и спортивной одеждой, учебниками, обувью. С родителями школьников министерство находится в контакте", — пояснила собеседник агентства.

Она добавила, что огромную помощь оказали ребята из Российского движения школьников и Юнармии Республики Татарстан, которые прислали в Ростов школьные принадлежности, канцелярские товары, школьную форму и другие вещи. Общий вес груза составил 1,5 тонны.

По информации регионального правительства, первого сентября за парты 1155 школ области сядут почти 411 тысяч учащихся. Школьников в этом году будет на 7 тысяч больше, чем в 2016 году. Число первоклассников составит 44 тысячи человек. По данным правительства области, школы к учебному году готовы на 100%. Это касается и четырех школ, на базе которых были развернуты пункты временного размещения для погорельцев.

Сильный пожар возник днем в понедельник 21 августа в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов обнаружено тело мужчины. Возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами, которые были обязаны обеспечивать пожарную безопасность. Как заявили в ГУМЧС по региону, основной версией причины крупного пожара в Ростове-на-Дону считают "занесение постороннего источника зажигания".