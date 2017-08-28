Пострадавшие от пожара в Ростове-на-Дону дети пойдут в школу вовремя

16:4528.08.2017
(обновлено: 16:47 28.08.2017)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Дети из пострадавших от крупного пожара в центре Ростова-на-Дону семей пойдут в школу вовремя, они обеспечены всем необходимым, сообщила РИА Новости представитель регионального министерства образования.
В ходе селекторного совещания премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что дети из регионов, пострадавших от стихийных бедствий, должны вовремя пойти в школу. Речь шла, в частности, о пожарах и наводнениях в Приморском, Красноярском, Ставропольском краях, в Якутии, в Бурятии, в Кабардино-Балкарии и Ростовской области.
"У нас все дети пойдут в школу вовремя. Все дети из пострадавших от пожара семей (73 ребенка) обеспечены необходимыми школьными принадлежностями, школьной и спортивной одеждой, учебниками, обувью. С родителями школьников министерство находится в контакте", — пояснила собеседник агентства.
Более двадцати пяти частных домов в районе Театрального спуска загорелись в Ростове-на-Дону в понедельник в первой половине дня.
Из-за разраставшегося пожара многие люди были вынуждены покинуть свои дома, находящиеся рядом с местом возникновения возгорания.
Через какое-то время стали поступать сообщения о том, что в домах из-за пожара начали взрываться газовые баллоны.
Площадь пожара в Ростове-на-Дону спустя два часа достигла десяти тысяч квадратных метров, в городе был введен режим ЧС.
На данный момент из-за пожара уже эвакуированы более 500 человек, в том числе жители многоквартирных домов, расположенных рядом с местом ЧП.
В Ростове-на-Дону были развернуты шесть пунктов временного размещения для пострадавших от пожара.
На данный момент пожар тушат 186 человек и 63 единицы техники, в том числе вертолеты и самолеты.
Работы по тушению пожара осложняет сильный ветер, порывы которого достигают 15 метров в секунду.
За день ранг сложности пожара был повышен с третьего до четвертого из пяти существующих.
В МЧС сообщают, что угроза распространения огня на соседние здания пока сохраняется.
После пожара за медицинской помощью обратились порядка 25 человек. Известно о трех получивших ожоги по время пожара, они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
В связи с пожаром в областном главке МЧС России была открытая "горячая линия".
Она добавила, что огромную помощь оказали ребята из Российского движения школьников и Юнармии Республики Татарстан, которые прислали в Ростов школьные принадлежности, канцелярские товары, школьную форму и другие вещи. Общий вес груза составил 1,5 тонны.
По информации регионального правительства, первого сентября за парты 1155 школ области сядут почти 411 тысяч учащихся. Школьников в этом году будет на 7 тысяч больше, чем в 2016 году. Число первоклассников составит 44 тысячи человек. По данным правительства области, школы к учебному году готовы на 100%. Это касается и четырех школ, на базе которых были развернуты пункты временного размещения для погорельцев.
Сильный пожар возник днем в понедельник 21 августа в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов обнаружено тело мужчины. Возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами, которые были обязаны обеспечивать пожарную безопасность. Как заявили в ГУМЧС по региону, основной версией причины крупного пожара в Ростове-на-Дону считают "занесение постороннего источника зажигания".
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