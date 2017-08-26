Борт МЧС доставил девять тяжелобольных из Чечни в Нижний Новгород и Москву

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС России доставил на лечение в Нижний Новгород и Москву девять человек из Чечни, в том числе двух младенцев, сообщает пресс-служба ведомства.

"Ил-76 отправился в Грозный утром для санитарно-авиационной эвакуации тяжелобольных жителей Чечни, которые нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи", — уточнил собеседник агентства.

Шесть человек в сопровождении врачей были доставлены в Нижний Новгород, они будут проходить специализированное лечение в Приволжском федеральном медицинском исследовательском центре Минздрава России. Двух младенцев и одного взрослого доставили на лечение в Москву.

"За время транспортировки их состояние не ухудшилось", — сообщили в МЧС.

Спецборт МЧС России оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета.