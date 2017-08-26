В Приморье военные продолжают восстанавливать дороги после паводка

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) продолжают восстанавливать поврежденные в результате паводка автомобильные дороги в Приморском крае: завозится гравий и дорожное полотно, укрепляются береговые линии реки, сообщили в пресс-службе военного округа.

"На участке движения Липовцы — Сергеевка (53 км) военнослужащими для восстановления дороги с грунтовым покрытием к полигону Сергеевский завезено 2,7 тысячи тонн пескогравия, отсыпано 1,4 тысячи метров дорожного полотна, для выполнения задач задействованы самосвалы, экскаватор одноковшовый ЭОВ-1 и путепрокладчик БАТ-2", — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в Уссурийске для восстановления дорог в частном секторе завезено 330 тонн пескогравия. Помимо этого, на территории складского объекта Минобороны задействовано 14 единиц техники, завезено 125 тонн пескогравия, отсыпано 125 метров дорожного полотна. На территории военного городка в Барабаше военнослужащие укрепляют береговую линию реки Барабашевка, сюда завезено 280 тонн скального грунта.

Прошедшие в ночь на 7 августа ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в регионе попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, размыло дороги и повредило железнодорожное полотно.

Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. В данный момент вода уходит, все реки вернулись в берега, сообщение с отрезанными селами восстановлено.