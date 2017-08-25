Ямальские школы полностью подготовили к новому учебному году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг — РИА Новости. Работа по подготовке образовательных организаций к новому учебному году завершена в муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает правительство региона.

"В соответствии с планом-графиком, 20 августа все проверенные учреждения были полностью готовы к работе в новом учебном году. Исключение составили лишь три объекта образования, которые в связи с капитальным ремонтом и реконструкцией не предъявлялись к приемке", — говорится в сообщении.

Так, согласно планам работ, школу №5 города Губкинский, где ведется строительство нового здания школы и реконструкция старого, введут в эксплуатацию в следующем году. В детском саду "Солнышко" в Надыме капитальный ремонт должен завершиться в сентябре текущего года. А детский сад "Снежинка" в городе Муравленко после капитального ремонта планируют сдать в октябре текущего года.

В текущем году межведомственным комиссиям были предъявлены к приемке 340 ямальских образовательных организаций, в том числе 128 школ, 168 детских садов, 35 организаций дополнительного образования детей, три детских дома и шесть организаций среднего профессионального образования, отмечают власти.

Кроме того, по рекомендации Минобрнауки РФ, была также проверена готовность двух православных гимназий, одного учреждения профессионального образования, подведомственного департаменту агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО, а также 60 организаций сферы культуры и спорта уточняет правительство.

Подготовка ямальских образовательных организаций к учебному году проходила под контролем губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина. "Ямальские дети должны получать знания в уютных, комфортных и, главное, безопасных учреждениях", – цитируются в сообщении слова главы арктического региона.

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