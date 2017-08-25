США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

За поездку в Россию ответите: в Грузии травят детей, поехавших в Крым

18:2725.08.2017
291314
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкДети в Международном детском центре Артек в КрымуДети в Международном детском центре Артек в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк

Москва, 25 авг — РИА Новости. Пост экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Facebook стал поводом для травли грузинских школьников, поехавших в международный лагерь "Артек". На детей, которых пригласили в Крым изучать русский язык, ополчился не только Саакашвили, но и министерство образования, грузинская пресса, политики и общественность. РИА Новости узнало, как дети стали жертвой политических интриг.

Украинские школьники, направляющихся в Москву и Санкт-Петербург для участия в учебно-образовательной программе Россотрудничества Здравствуй, Россия!
© Фото : Российский центр науки и культуры в Киеве
Дело СБУ: поездка школьников в Россию обернулась скандалом на Украине

В начале августа шесть грузинских школьников отправились в Детский международный центр "Артек". Все они победители олимпиады по русскому языку, которую проводил российский Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина.

Это была первая международная смена в лагере. В ней участвовали школьники и учителя из 26 стран, в том числе из Австралии, Китая, Швейцарии, Франции и даже с Украины.

Грузинские дети в интервью Sputnik Грузия рассказали о том, что хорошо проводят время, развлекаются и изучают русский язык. Этот материал попался на глаза Саакашвили, который 21 августа поделился им в Facebook и написал: "Пока приехавшие в Украину, в том числе и по моему призыву, грузинские военные продолжают защищать Украину против агрессии на Донбассе, грузинский режим российского олигарха Иванишвили, с которым Порошенко активно против меня сдружился, посылает детей в оккупированный Крым на радость российской пропаганде".

В комментариях к записи сразу же развернулась настоящая война. Одни начали обвинять родителей в том, что те отправили детей в Крым, другие — проклинать учителя и школу. Так, пользователи пишут: "только предатели посылают детей в Россию", "позор", "стыд", "кошмар", "их грузинами называть нельзя", "иуды". Они призывают "взять детей на учет", угрожают, что школьников "просто по стенке размажут свои же сверстники".

Нашлись, правда, и те, кто не увидели в поездке школьников никакой крамолы, зато понимают, какой будет реакция: "Бедные дети, затравят теперь".

Школьники из города Плунге в летнем лагере в Красногорске
© Фото : Администрация Красногорска
Литовских школьников обвинили в содействии "российской пропаганде"

К кампании подключилась и грузинская пресса — СМИ пишут о том, что
"артековцы из Грузии "подставили" Тбилиси". Политики же требуют разработать "закон о специфических отношениях с Россией, чтобы гражданам Грузии было гораздо сложнее туда попадать". 

После начала беспощадной травли родители детей попросили Sputnik Грузия удалить их фотографии и личные данные.

В стороне от скандала не осталось и Министерство образования Грузии. Там заявили, что дело в обязательном порядке изучат, а также поспешили отметить, что администрация школы или непосредственно учитель приняли "неосознанное решение". 

Сам же министр образования и науки Грузии Александр Джеджелава не исключил, что директора школы и всех лиц, причастных к этой истории, могут привлечь к ответственности. "Мы вместе с компетентными органами изучим ситуацию. Мы имеем дело как минимум с очень неправильным решением и максимум со злым умыслом. Будут наказаны абсолютно все, чья ответственность выявится в таком неосмотрительном решении", — заявил Джеджелава.

© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкКонкурс песен во время празднования Дня рождения Международного детского центра "Артек" в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Конкурс песен во время празднования Дня рождения Международного детского центра "Артек" в Крыму

Администрация школы, в которой учатся дети, поспешила откреститься от поездки и утверждает, что о ней никто не знал.

Мороженое Советский пломбир производства литовской компании Art Glacio. Архивное фото
© Фото : страница компании UAB Art Glacio в Facebook
В Литве производителя мороженого обвинили в "советской пропаганде"

В интервью Sputnik Грузия директор лагеря "Артек" Алексей Каспржак подчеркнул, что "каждый имеет право на самоопределение: и родители, и дети", а "Международный детский центр создан для того, чтобы в нем встречались люди разных национальностей, культур, вероисповедания, и в этом смысле "Артек" — мир детства, и в нем не должно быть границ". Сейчас в целях безопасности детей от лица лагеря никаких комментариев уже никто не дает. Предполагается, что школьники отправятся обратно в Грузию 27 августа. 

В середине августа похожая ситуация сложилась с украинскими школьниками, которые приехали в Москву и Санкт-Петербург для участия в учебно-образовательной программе "Здравствуй, Россия!".

Комментировать
Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Я падалекромсатель
"Так, пользователи пишут: "только предатели посылают детей в Россию", "позор", "стыд", "кошмар", "их грузинами называть нельзя".
Конечно нелья. Кем всегда славилась Грузия? Ворами в законе. Они есть настоящие грузины.
18:35
25.08.2017
ОтветитьНе отвечать
as1d21231
Хорош детям завидовать. Взрослые вроде уже своих дел натворили а на детях отыгрываетесь.
18:38
25.08.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена