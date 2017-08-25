За поездку в Россию ответите: в Грузии травят детей, поехавших в Крым

Москва, 25 авг — РИА Новости. Пост экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Facebook стал поводом для травли грузинских школьников, поехавших в международный лагерь "Артек". На детей, которых пригласили в Крым изучать русский язык, ополчился не только Саакашвили, но и министерство образования, грузинская пресса, политики и общественность. РИА Новости узнало, как дети стали жертвой политических интриг.

В начале августа шесть грузинских школьников отправились в Детский международный центр "Артек". Все они победители олимпиады по русскому языку, которую проводил российский Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина.

Это была первая международная смена в лагере. В ней участвовали школьники и учителя из 26 стран, в том числе из Австралии, Китая, Швейцарии, Франции и даже с Украины.

Грузинские дети в интервью Sputnik Грузия рассказали о том, что хорошо проводят время, развлекаются и изучают русский язык. Этот материал попался на глаза Саакашвили, который 21 августа поделился им в Facebook и написал: "Пока приехавшие в Украину, в том числе и по моему призыву, грузинские военные продолжают защищать Украину против агрессии на Донбассе, грузинский режим российского олигарха Иванишвили, с которым Порошенко активно против меня сдружился, посылает детей в оккупированный Крым на радость российской пропаганде".

В комментариях к записи сразу же развернулась настоящая война. Одни начали обвинять родителей в том, что те отправили детей в Крым, другие — проклинать учителя и школу. Так, пользователи пишут: "только предатели посылают детей в Россию", "позор", "стыд", "кошмар", "их грузинами называть нельзя", "иуды". Они призывают "взять детей на учет", угрожают, что школьников "просто по стенке размажут свои же сверстники".

Нашлись, правда, и те, кто не увидели в поездке школьников никакой крамолы, зато понимают, какой будет реакция: "Бедные дети, затравят теперь".

К кампании подключилась и грузинская пресса — СМИ пишут о том, что

"артековцы из Грузии "подставили" Тбилиси". Политики же требуют разработать "закон о специфических отношениях с Россией, чтобы гражданам Грузии было гораздо сложнее туда попадать".

После начала беспощадной травли родители детей попросили Sputnik Грузия удалить их фотографии и личные данные.

В стороне от скандала не осталось и Министерство образования Грузии. Там заявили, что дело в обязательном порядке изучат, а также поспешили отметить, что администрация школы или непосредственно учитель приняли "неосознанное решение".

Сам же министр образования и науки Грузии Александр Джеджелава не исключил, что директора школы и всех лиц, причастных к этой истории, могут привлечь к ответственности. "Мы вместе с компетентными органами изучим ситуацию. Мы имеем дело как минимум с очень неправильным решением и максимум со злым умыслом. Будут наказаны абсолютно все, чья ответственность выявится в таком неосмотрительном решении", — заявил Джеджелава.

Администрация школы, в которой учатся дети, поспешила откреститься от поездки и утверждает, что о ней никто не знал.

В интервью Sputnik Грузия директор лагеря "Артек" Алексей Каспржак подчеркнул, что "каждый имеет право на самоопределение: и родители, и дети", а "Международный детский центр создан для того, чтобы в нем встречались люди разных национальностей, культур, вероисповедания, и в этом смысле "Артек" — мир детства, и в нем не должно быть границ". Сейчас в целях безопасности детей от лица лагеря никаких комментариев уже никто не дает. Предполагается, что школьники отправятся обратно в Грузию 27 августа.

В середине августа похожая ситуация сложилась с украинскими школьниками, которые приехали в Москву и Санкт-Петербург для участия в учебно-образовательной программе "Здравствуй, Россия!".