Фонд "Молодой гвардии ЕР" отправит гумпомощь погорельцам Ростова-на-Дону

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Фонд социальной помощи студентам, попавшим в трудную жизненную ситуацию ("СтудФонд") "Молодой гвардии "Единой России" в ближайшие дни отправит 3 тонны гуманитарного груза для людей, чьи дома сгорели при пожаре в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе МГЕР в пятницу.

Сильный пожар возник днем в понедельник в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Возгорание было потушено за сутки с небольшим. Огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов после пожара обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается. Возбуждено уголовное дело.

"В Ростов-на-Дону в ближайшие дни будет направлено 3 тонны гуманитарного груза для людей, чьи дома сгорели при пожаре в центре города", — цитирует пресс-служба МГЕР слова руководителя "СтудФонда" Анну Лапенко.

По ее словам, например, в Воронеже за два дня работы гуманитарного склада было собрано более 400 килограммов помощи, в том числе постельное белье, одежда, полотенца и прочее. В Ставрополе волонтеры собрали около тонны средств личной гигиены, канцтоваров, детских игрушек, книг, школьной формы, воды.

"Мы отправим все вещи, собранные нашими активистами, в Ростов-на-Дону. Дальше наши волонтеры, которые находятся в городе, раздадут необходимые предметы погорельцам. Если жителям Ростова понадобится дополнительная помощь, наши штабы продолжат работу", – добавила Лапенко.