Навыки медиков перинатального центра в Брянске соответствуют требованиям

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Внеплановая проверка Брянского перинатального центра показала, что знания и навыки его сотрудников соответствуют всем установленным требованиям, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
Новый перинатальный центр в "Брянской городской больнице № 1" был построен по федеральной программе и открыт в марте этого года. Однако уже спустя три месяца центр закрыли на проведение профилактических работ после частых случаев смерти младенцев. В социальных сетях и СМИ были распространены видеообращения некоторых из родителей погибших детей.
Следствие возбудило уголовное дело по статье "халатность", результаты проверки еще не озвучены. Региональные власти неоднократно призывали СМИ не драматизировать ситуацию, а проанализировать ее объективно. Центр вновь заработал примерно через месяц — в начале июля.
Как отметили в ведомстве, сейчас перинатальный центр работает в штатном режиме, ведется ежедневное консультирование всех новорожденных, находящихся в отделении реанимации, сотрудниками ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова" Минздрава России с использованием телемедицинских технологий.