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Общество

Навыки медиков перинатального центра в Брянске соответствуют требованиям

14:3924.08.2017
(обновлено: 14:40 24.08.2017)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкРебенок в новом кабинете перинатального центра. Архивное фотоРебенок в новом кабинете перинатального центра. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Внеплановая проверка Брянского перинатального центра показала, что знания и навыки его сотрудников соответствуют всем установленным требованиям, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.

В перинатальном центре. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Ранее некоммерческая организация Transparency International опубликовала доклад, в котором утверждала, что в процедуре лицензирования при вводе в эксплуатацию перинатального центра в Брянске были допущены нарушения. По утверждению организации, процедура была проведена в сокращенные сроки без полноценной проверки объекта.

Новый перинатальный центр в "Брянской городской больнице № 1" был построен по федеральной программе и открыт в марте этого года. Однако уже спустя три месяца центр закрыли на проведение профилактических работ после частых случаев смерти младенцев. В социальных сетях и СМИ были распространены видеообращения некоторых из родителей погибших детей.

Следствие возбудило уголовное дело по статье "халатность", результаты проверки еще не озвучены. Региональные власти неоднократно призывали СМИ не драматизировать ситуацию, а проанализировать ее объективно. Центр вновь заработал примерно через месяц — в начале июля.

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© Фото : Архив
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"По факту смерти новорожденных сообщаем, что территориальным органом Росздравнадзора по Брянской области в период с 19.06.2017 по 14.07.2017 проведена внеплановая выездная проверка перинатального центра, в ходе которой проведена экспертиза родов и 11 новорожденных. Преждевременно рожденных было 9 детей с недоношенностью… Акушерская помощь оказана в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)"… Знания и умения врачей соответствуют квалификационным требованиям", — говорится в сообщении Росздравнадзора.

Как отметили в ведомстве, сейчас перинатальный центр работает в штатном режиме, ведется ежедневное консультирование всех новорожденных, находящихся в отделении реанимации, сотрудниками ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова" Минздрава России с использованием телемедицинских технологий.

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