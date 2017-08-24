В дагестанском Каспийске пройдет фестиваль бабушек

МАХАЧКАЛА, 24 авг – РИА Новости. Фестиваль бабушек состоится в дагестанском Каспийске, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.

"Главным событием дня станет так называемая "Битва хоров". Среди участников вокального соревнования будут хор "Ветеран" Каспийска, Кизляра и Махачкалы, артисты Дагестанского театра кукол, члены Всероссийского общества слепых города Каспийска, воспитанники детских школ искусств, певцы дагестанской эстрады", — говорится в сообщении.

По данным региональных властей, мероприятие приурочено к 70-летнему юбилею города и организовано региональным отделением всероссийского общественного движения "Матери России".

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