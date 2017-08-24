Яндекс подсчитал, сколько россияне потратили на развлечения летом 2017 года

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Россияне этим летом потратили на развлечения в шесть раз больше, чем за летние месяцы 2016 года, говорится в совместном исследовании "Яндекс.Денег" и "Яндекс.Кассы".

По данным сервисов, самыми популярными развлечениями этого лета стали бары, театры, кино, спортивные мероприятия и концерты. В первую десятку также входят цирки, квесты, музеи, развлечения для детей и экскурсии.

Наиболее дорогими развлечениями россиян были спортивные мероприятия (2428 рублей в среднем за один поход), развлечения для детей (2326 рублей), футбольные матчи (1800 рублей за билет). Средний чек за экскурсии составил 1757 рублей, концерты — 1694 рубля, театры — 1524 рубля, цирки и аттракционы — 1426 рублей, зоопарки — 1051 рубль. Меньше всего россияне тратили на походы в музеи (853 рубля), бары (602 рубля) и кино (575 рублей).

Жители городов-миллионников из развлечений предпочитают чаще всего кино, выяснили аналитики. Это касается Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Казани, Перми, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Челябинска, Екатеринбурга, Воронежа, Омска, Самары и Красноярска. В Нижнем Новгороде выбирают спортивные мероприятия, а жители Волгограда больше любят проводить время в барах.

"Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Касса" — сервисы онлайн-платежей. С помощью "Яндекс.Кассы" платежи принимают свыше 75 тысяч интернет-площадок по всему миру. В "Яндекс.Деньгах" зарегистрировано около 30 миллионов пользователей.