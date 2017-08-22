Минздрав предлагает продлить сроки лицензирования больниц в Крыму

Скорая помощь на территории больницы в Крыму. Архивное фото

Скорая помощь на территории больницы в Крыму. Архивное фото

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Министерство здравоохранения России предложило продлить сроки лицензирования медицинских учреждений в Крыму и Севастополе до 2020 года. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов во вторник.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в данный момент осуществление медицинской деятельности без получения лицензии на территории Крыма и Севастополя разрешено ‎до 1 октября 2017 года.

"Предлагается продление срока до 1 января 2020 года, при котором осуществление медицинской деятельности допускается без получения лицензии", — говорится в пояснительной записке.

Сообщается, что проект разрабатывается для того, чтобы не допустить приостановку работы медицинских организаций в Крыму и Севастополе.

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