Миронов поддержал идею создать музей противодействия терроризму в Беслане

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов поддержал инициативу создать в Беслане международный центр-музей противодействия терроризму, посвящённый памяти жертв бесланской трагедии, а также жертв террористических актов в других российских городах и в других странах, сообщает пресс-служба эсеров.

Предполагается, что экспонаты центра, представленные из стран, подвергшихся террористическим атакам, будут рассказывать об угрозе, которую несет терроризм всему миру, отмечается в пресс-релизе. Эту идею региональной общественной организации "Матери Беслана" Миронов обсудил в ходе своей рабочей поездки в Северную Осетию, говорится в сообщении.

"По словам Миронова, предложения "Матерей Беслана" внимательно изучат эксперты "Справедливой России", а затем согласованный с общественными активистами проект будет подготовлен для представления президенту Российской Федерации", — отмечается в пресс-релизе.

"Это должен быть музей общегосударственного, или даже планетарного уровня", – считает Миронов, слова которого приводит пресс-служба.

Теракт в бесланской школе, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети, произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воды и еды.