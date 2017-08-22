Тулеев рассказал, что реабилитация после операции продлится еще месяц

КЕМЕРОВО, 22 авг — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев во вторник на совещании со своими заместителями и главами департаментов региональной администрации заявил, что его реабилитация после операции на позвоночнике продлится еще как минимум месяц.

Тулеев ушел в официальный отпуск 22 мая, позднее его продлили из-за операции, которую ему прописали из-за проблемы с межпозвоночными дисками еще осенью 2016 года. Однако из-за плотного рабочего графика губернатор перенес операцию на семь месяцев и совместил с официальным отпуском. После этого некоторые СМИ писали, что губернатор якобы намерен уйти в отставку. Эту информацию опровергли в администрации Кузбасса, заявив, что Тулеев такого заявления не писал и намерен работать дальше, как только разрешат врачи после реабилитации. Вернувшись в Кемерово 12 августа, Тулеев продолжает курс реабилитации в амбулаторном режиме.

"Я перенес очень тяжелую операцию. Предыстория какая: мне говорили где-то восемь месяцев назад, что операция необходима, чем дальше затягиваешь — тем будет хуже. Короче говоря, я запустил. Операция была сложнейшая, делали лучшие профессора. После этого выход из наркоза, осложнения, лежал где-то месяц. Здорового человека положи, чтобы ничего не делал, — он не встанет, пока не нарастит мышцы, массу. Так и здесь получилось", — сказал Тулеев.

По словам губернатора, после курса реабилитации он нормально себя чувствует, но нужно делать физические упражнения.

Тулеев также привел в пример 32-го президента США Франклина Рузвельта, который заболел полиомиелитом и 24 года был прикован к инвалидному креслу, однако народ четыре раза избирал его президентом.

"Через месяц должен расходиться — встать и двигаться самому, пока придется так передвигаться, но разницы нет, еще раз повторяю. Главное — чтоб ясной была голова, острый ум и разумное толковое решение, направленное на улучшение жизни людей", — подчеркнул Тулеев.

Кемеровская область — ведущий угольный регион России, где добывается около 60% от всего отечественного угля и 80% — коксующихся марок.